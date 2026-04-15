Руският модел и блогър Виктория Боня към Путин: Крият от вас реалната ситуация, има страх в народа
Редактор: Красен Бучков
Руският модел и блогър Виктория Боня отправи почти 20-минутно обръщение към президента Владимир Путин, заявявайки, че обкръжението му вероятно крие реалната ситуация в страната. Тя призовава за директна комуникация между президента и народа, подчертавайки страха в обществото. Видеото беше публикувано в Instagram през изминалата нощ.
 

„Владимир Владимирович, страхуват се от Вас. Народът се страхува от Вас. Блогърите се страхуват от Вас. Артистите се страхуват. Губернаторите се страхуват от Вас. А Вие сте президентът на нашата страна. Струва ми се, че не трябва да се страхуваме“, казва Боня.


Поради липсата на достъп до информация, както и заради страха, между властите и обществото възниква стена, смята Боня. Блогърката нарече „вредители“ тези, които крият истината.


„Това са хора, които в името на своите интереси просто ограбват хората, честните руснаци, и правят живота в тази страна невъзможен“, заявява Боня.


„Виждаме много губернатори, които са крали. Крал тук, крал там. И какво от това? Никой не е в затвора.“


Отделно Боня спомена блокирането на интернет. Тя заяви, че страната е станала „твърде ограничена“, а местните аналози на известни приложения не издържат на критика, което затруднява общуването от разстояние. Тя също така отбелязва, че онлайн рестрикциите са ударили малкия бизнес: хората губят доходи, малките предприемачи прекратяват дейност, а търговските центрове опустяват. В тази ситуация руснаците са започнали да мислят по-често за емиграция.

 

„Сега хората търсят в Google и Yandex как да се изнесат от Русия и да живеят в друга страна. Това е една от най-популярните заявки в момента, между другото. Как да се преместят в Самарканд или Минск. Не защото хората живеят добре“, посочва тя.

 

Виктория Боня стана широко известна през втората половина на 2000-те години благодарение на участието си в телевизионния проект „Дом-2“. Впоследствие тя беше водеща на други тв програми и събития и се снимаше във видеоклипове на много известни руски музикални изпълнители.

