Япония разхлабва правилата за износ на оръжие, расте глобалният интерес

Япония се готви значително да облекчи правилата за износ на оръжие – ход, който вече предизвиква силен интерес от страни в Европа и Азия. Това показва информация, публикувана от Reuters, на фона на нарастващото напрежение в света и ограничения капацитет на САЩ да снабдяват съюзниците си. Очаква се новите правила да бъдат приети още този месец. Те са част от усилията на правителството на премиера Санае Такаичи да засили отбранителната индустрия на страната и да разшири ролята ѝ на глобалния пазар.
 

Според данните потенциални клиенти вече има – сред тях са Полша и Филипините, които модернизират въоръжените си сили. Първите сделки може да включват продажба на използвани японски фрегати на Филипините, които се намират в напрежение с Китай в Южнокитайско море.

 

Очаква се, че подобни сделки ще бъдат последвани и от доставки на системи за противоракетна отбрана.

 

В Европа също се наблюдава интерес. Полша и Япония обсъждат сътрудничество в области като противодронни технологии и електронна война. Още миналата година полската WB Group подписа предварително споразумение с японската компания ShinMaywa за доставка на дронове.

 

Алтернатива на САЩ


Промяната в политиката на Токио идва в момент, когато съюзниците на САЩ търсят алтернативи. Военните конфликти в Украйна и Близкия изток натоварват американските производствени мощности, а политическата несигурност около ангажиментите на Вашингтон също играе роля.

 

Според данни на дипломати, цитирани от Reuters, страните все по-често се стремят да намалят зависимостта си от американско оръжие.

 

Силна индустрия, нови амбиции


Макар дълги години да избягваше участие в глобалния оръжеен пазар, Япония разполага със значителен индустриален капацитет. Страната отделя около 60 млрд. долара годишно за отбрана и произвежда сложни системи като подводници и изтребители.

 

Компании като Toshiba и Mitsubishi Electric вече разширяват производството си и наемат нов персонал, за да отговорят на очакваното търсене. Mitsubishi прогнозира, че приходите в отбранителния сектор могат да нараснат с 50% до 2031 г.

 

Геополитически натиск и нови възможности


Промяната в политиката не е изолирана стъпка. Още преди години бившият премиер Шиндзо Абе започна постепенно да разхлабва ограниченията, наложени след Втората световна война. Сега правителството на Такаичи се стреми да ускори този процес.

 

В същото време Китай изразява притеснения. Пекин призова Япония да действа „предпазливо“ в сферата на сигурността.

Дори Украйна вижда възможност. Очаква се в Токио да бъде създадена нова индустриална група между украински и японски компании за разработка на дронове.

 

Край на „следвоенната пауза“


Анализатори смятат, че Япония постепенно излиза от ограниченията, наложени след Втората световна война, и се превръща в по-активен участник в глобалната отбранителна система.

 

„Япония дълго беше извън играта, но това беше временно. Сега тя неизбежно се връща към центъра на световната политика“, коментира експертът Андрю Кох.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Над 520 000 подадени данъчни декларации две седмици преди крайния срок 0| 306 | Над 520 000 подадени данъчни декларации две седмици преди крайния срок Григор Димитров чака уайлд кард за Ролан Гарос 1| 499 | Григор Димитров чака уайлд кард за Ролан Гарос Провал на преговорите в &quot;Луфтханза&quot;, стачките се разрастват до петък 0| 467 | Провал на преговорите в "Луфтханза", стачките се разрастват до петък

НАЙ-ЧЕТЕНИ
„Професия ченге“: Книгата, в която от първо лице са разказани истории, които спират дъха 6| 11157 | „Професия ченге“: Книгата, в която от първо лице са разказани истории, които спират дъха
Кремъл с първи коментар след падането на ключовия съюзник Орбан в Унгария 6| 4133 | Кремъл с първи коментар след падането на ключовия съюзник Орбан в Унгария
Руснаците взривиха с ракети стената на язовир „Печенежская“ 2| 3911 | Руснаците взривиха с ракети стената на язовир „Печенежская“
BBC: Европа превъзхожда САЩ и Китай в технология, която може да промени всичко 6| 3893 | BBC: Европа превъзхожда САЩ и Китай в технология, която може да промени всичко
„Мислех, че е лекар“: Тръмп обясни защо е публикувал снимка на себе си като Исус 14| 3892 | „Мислех, че е лекар“: Тръмп обясни защо е публикувал снимка на себе си като Исус
35 милиарда евро срещу 27 условия: Брюксел изправя Петер Мадяр пред тежък избор 14| 3723 | 35 милиарда евро срещу 27 условия: Брюксел изправя Петер Мадяр пред тежък избор
Експерт прогнозира срутването на саркофага над реактор 4 на Чернобилската AEЦ 1| 3695 | Експерт прогнозира срутването на саркофага над реактор 4 на Чернобилската AEЦ
Украйна за първи път превзе руска позиция само с роботи – без нито един войник 19| 3286 | Украйна за първи път превзе руска позиция само с роботи – без нито един войник
