Според данните потенциални клиенти вече има – сред тях са Полша и Филипините, които модернизират въоръжените си сили. Първите сделки може да включват продажба на използвани японски фрегати на Филипините, които се намират в напрежение с Китай в Южнокитайско море.

Очаква се, че подобни сделки ще бъдат последвани и от доставки на системи за противоракетна отбрана.

В Европа също се наблюдава интерес. Полша и Япония обсъждат сътрудничество в области като противодронни технологии и електронна война. Още миналата година полската WB Group подписа предварително споразумение с японската компания ShinMaywa за доставка на дронове.

Алтернатива на САЩ



Промяната в политиката на Токио идва в момент, когато съюзниците на САЩ търсят алтернативи. Военните конфликти в Украйна и Близкия изток натоварват американските производствени мощности, а политическата несигурност около ангажиментите на Вашингтон също играе роля.

Според данни на дипломати, цитирани от Reuters, страните все по-често се стремят да намалят зависимостта си от американско оръжие.

Силна индустрия, нови амбиции



Макар дълги години да избягваше участие в глобалния оръжеен пазар, Япония разполага със значителен индустриален капацитет. Страната отделя около 60 млрд. долара годишно за отбрана и произвежда сложни системи като подводници и изтребители.

Компании като Toshiba и Mitsubishi Electric вече разширяват производството си и наемат нов персонал, за да отговорят на очакваното търсене. Mitsubishi прогнозира, че приходите в отбранителния сектор могат да нараснат с 50% до 2031 г.

Геополитически натиск и нови възможности



Промяната в политиката не е изолирана стъпка. Още преди години бившият премиер Шиндзо Абе започна постепенно да разхлабва ограниченията, наложени след Втората световна война. Сега правителството на Такаичи се стреми да ускори този процес.

В същото време Китай изразява притеснения. Пекин призова Япония да действа „предпазливо“ в сферата на сигурността.

Дори Украйна вижда възможност. Очаква се в Токио да бъде създадена нова индустриална група между украински и японски компании за разработка на дронове.

Край на „следвоенната пауза“



Анализатори смятат, че Япония постепенно излиза от ограниченията, наложени след Втората световна война, и се превръща в по-активен участник в глобалната отбранителна система.

„Япония дълго беше извън играта, но това беше временно. Сега тя неизбежно се връща към центъра на световната политика“, коментира експертът Андрю Кох.