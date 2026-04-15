Ефектът от протестите се усети осезаемо и в България. Само за днешния ден (сряда) бяха отменени 12 полета от и до летище София. Хаосът е мащабен, над 580 полета са анулирани във Франкфурт и около 380 в Мюнхен. Общо 20 000 служители от кабинния екипаж участват в ефективните стачни действия.



Синдикатите избраха най-неудобния момент за ръководството – 100-годишнината от първия полет на компанията. Докато германският канцлер Фридрих Мерц и министърът на транспорта присъстват на официалните чествания във Франкфурт, навън пилоти и стюардеси протестират с искания за по-високи заплати, по-добри пенсии и край на строгите мерки за икономии.

Какво предстои?



В четвъртък и петък стачките продължават в основната компания, „Луфтханза Карго“ и регионалната „Ситилайн“.



Само в четвъртък към протеста се присъединява и нискотарифното подразделение „Юроуингс“ (Eurowings).



Вместо отстъпки, ръководството на „Луфтханза“ отговори с драстични мерки за икономии заради напрежението в Близкия изток и нестабилния пазар. Спрени са назначенията на нови служители, ограничени са командировките и разходите за настаняване. Всяко ново работно място вече ще изисква личното одобрение на Управителния съвет.