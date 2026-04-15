Реклама / Ads
Четвъртък, 16 Април 2026, 00:23
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
0| 1187 | НОВИНИ

Европол разби балкански наркокартел, трафикирал тонове кокаин към ЕС

Една от ключовите фигури в т.нар. балкански наркокартел е задържана в Черна гора при мащабна международна операция с участието на Европол. Общо 12 души са арестувани, като четирима от тях – в Германия. Разследването е водено съвместно от властите в Черна гора и Германия, с участие на Австрия и Испания. Според данни на Европол мрежата е трафикирала големи количества кокаин и канабис към Европейския съюз.
 

Черногорските власти подозират задържаните в участие в трафика на 2,7 тона кокаин и 1,5 тона канабис в периода от октомври 2022 г. до април 2023 г.

 

Наркотиците са били заловени в рамките на 12 отделни операции в държави от ЕС и в Южна Америка.







Според разследващите каналът е използвал както морски, така и въздушни маршрути. Дрогата е била укривана в корабни контейнери и транспортирана по различни прикрити схеми.

 

Освен кокаин, групата е организирала и доставки на канабис от Албания, Тайланд и САЩ.


Разпределени роли в престъпната мрежа


Участниците в групата са имали ясно разпределени функции – финансиране, логистика и координация на доставките.

В операцията по задържането и обиските в Черна гора и Германия са участвали около 100 полицаи.

 

Европол е осигурил координация, обмен на информация и аналитична подкрепа. Според агенцията именно събраните данни са помогнали да бъде разкрита добре прикрита мрежа, действала на няколко континента.







Обвинения и разследване


Висшата държавна прокуратура в Подгорица съобщи, че е повдигнала обвинения срещу 10 души. Те са заподозрени в участие в престъпна група, производство и разпространение на наркотици, както и незаконна търговия с оръжие и взривни вещества.

 

По данни на прокуратурата част от заподозрените многократно са продавали, транспортирали и посредничили при сделки с кокаин и канабис. Четирима от тях са обвинени и за участие в организирано престъпно сдружение.

 

Разследването продължава.

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 