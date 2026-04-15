Черногорските власти подозират задържаните в участие в трафика на 2,7 тона кокаин и 1,5 тона канабис в периода от октомври 2022 г. до април 2023 г.

Наркотиците са били заловени в рамките на 12 отделни операции в държави от ЕС и в Южна Америка.















Според разследващите каналът е използвал както морски, така и въздушни маршрути. Дрогата е била укривана в корабни контейнери и транспортирана по различни прикрити схеми.

Освен кокаин, групата е организирала и доставки на канабис от Албания, Тайланд и САЩ.



Разпределени роли в престъпната мрежа



Участниците в групата са имали ясно разпределени функции – финансиране, логистика и координация на доставките.

В операцията по задържането и обиските в Черна гора и Германия са участвали около 100 полицаи.

Европол е осигурил координация, обмен на информация и аналитична подкрепа. Според агенцията именно събраните данни са помогнали да бъде разкрита добре прикрита мрежа, действала на няколко континента.













Обвинения и разследване



Висшата държавна прокуратура в Подгорица съобщи, че е повдигнала обвинения срещу 10 души. Те са заподозрени в участие в престъпна група, производство и разпространение на наркотици, както и незаконна търговия с оръжие и взривни вещества.

По данни на прокуратурата част от заподозрените многократно са продавали, транспортирали и посредничили при сделки с кокаин и канабис. Четирима от тях са обвинени и за участие в организирано престъпно сдружение.

Разследването продължава.