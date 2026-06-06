Заради усложнената обстановка областният управител на Сливен Михаил Кашеров е разпоредил евакуацията на жителите от най-ниската част на селото.

Към момента няма данни за сериозни наводнения, които да застрашават населението или критична инфраструктура.

Властите обаче продължават да следят ситуацията, тъй като нивото на реката остава високо и продължава да се повишава.

По-рано през деня река Черна преля и заля къщи и пътни участъци в района на Тича след проливните валежи. Екипи на местната власт и службите наблюдават обстановката и са в готовност за допълнителни действия при необходимост.