Основната цел е да бъдат изяснени обстоятелствата около инцидента и да се оцени отражението му върху сигурността на Румъния и Черноморския регион. Очаква се да бъдат обсъдени и мерки за укрепване на морското наблюдение, електронното проследяване и способностите за бърза реакция по румънското крайбрежие.

Украйна призна, че дронът е неин



Украинските военноморски сили съобщиха, че безпилотният плавателен апарат е принадлежал на техните сили и е изпълнявал бойна задача в Черно море.





Според украинската страна дронът е попаднал под въздействието на руска електронна война, което е довело до загуба на навигация и комуникация. След това апаратът се е отклонил от курса си, достигнал е румънското крайбрежие и е избухнал в района на пристанище Констанца.

След инцидента румънските служби за сигурност, бреговата охрана и военни части са отцепили района. Няма данни за пострадали.

Прокуратурата към Апелативния съд в Констанца е започнала официално разследване.

Пореден инцидент край границите на НАТО



Случаят е поредният инцидент, свързан с войната срещу Украйна, който засяга територията на Румъния – член на НАТО и държава с дълга сухопътна и морска граница с Украйна.

Само преди седмица румънските власти съобщиха, че руски дрон е навлязъл в румънското въздушно пространство по време на атака срещу украински дунавски пристанища. Апаратът се е разбил в жилищна сграда в град Галац и е предизвикал пожар и експлозия.





От началото на пълномащабната руска инвазия през 2022 г. Румъния е регистрирала множество случаи на паднали дронове, ракетни фрагменти и други военни отломки на своя територия.

Последният инцидент засилва опасенията в Букурещ за сигурността по източния фланг на НАТО и поставя нов акцент върху необходимостта от по-добри системи за ранно предупреждение и наблюдение в Черно море.