Четвъртък, 16 Април 2026, 00:23
Италия и Украйна готвят общо производство на дронове

Украйна и Италия ще работят за засилване на сътрудничеството в отбраната, включително в производството на дронове. Това обявиха украинският президент Володимир Зеленски и италианският премиер Джорджа Мелони след среща в Рим.
 

Конкретни параметри не бяха представени. Очаква се екипи от двете страни да уточнят детайлите.

 

„Обсъдихме задълбочено как да укрепим сътрудничеството в отбраната“, заяви Мелони. По думите ѝ Италия проявява силен интерес към съвместно производство, особено при дроновете, където Украйна вече е водеща.


Дронове и нови партньорства


Срещата в Рим идва ден след визитата на Зеленски в Берлин. Там той и германският канцлер Фридрих Мерц обявиха стратегическо партньорство, насочено към отбраната и дроновите технологии.







Зеленски подчерта, че Украйна предлага нов модел на сътрудничество, наречен „Drone Deal“. Той включва обмен на опит и интегриране на способности в сфери като дронове, ракети, електронна война и обмен на данни.

 

„Предлагаме да обединим нашия опит и способности с тези на партньорите, за да се подкрепяме взаимно“, каза той.


Войната дава технологично предимство


Според Зеленски войната с Русия е дала на Украйна възможност да развие значителен капацитет в дроновете. Натрупаният опит вече се използва и в международни партньорства.

 

Той подчерта, че най-големият приоритет остава противовъздушната отбрана.

 

„Нуждаем се от ракети за ПВО всеки ден. Русия продължава ударите срещу нашите градове“, заяви президентът.

 

Само ден по-рано руски атаки са убили седем души, включително дете.


Натиск върху Европа и разногласия със САЩ


Зеленски настоява европейските държави да се включат в програмата PURL. Тя позволява Украйна да получава американско оборудване, финансирано от Европа.

 

Италия вече е предоставила оръжие, включително системата за ПВО SAMP/T, разработена съвместно с Франция. Засега обаче Рим не участва в PURL.

 

На този фон Мелони подчерта необходимостта от единство между Европа и САЩ.

 

„Разделен Запад би бил подарък за Москва“, заяви тя.

 

В същото време отношенията с Вашингтон се усложняват. Президентът Доналд Тръмп разкритикува Италия за отказа ѝ да се включи във войната срещу Иран.

 

По думите му „вече няма същите отношения“ между двете страни.

 

Италия е отказала и достъп на някои американски военни самолети до база в Сицилия.








Разширяване на сътрудничеството


Преди визитата в Рим Зеленски посети и Норвегия. Там с премиера Йонас Гар Стьоре договориха засилване на сътрудничеството в отбраната и сигурността.

 

Украйна продължава дипломатическите усилия за разширяване на военната подкрепа. Основен акцент остава защитата на въздушното пространство и развитието на нови технологии.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА
От Иван Грозни до Путин: Как системата на Русия ражда войната 13| 1194 | От Иван Грозни до Путин: Как системата на Русия ражда войната Ключово атлантическо течение е застрашено от срив, риск от тежки последици за Европа 1| 1120 | Ключово атлантическо течение е застрашено от срив, риск от тежки последици за Европа След Artemis II: NASA планира постоянна база на Луната 0| 1011 | След Artemis II: NASA планира постоянна база на Луната Европол разби балкански наркокартел, трафикирал тонове кокаин към ЕС 0| 1189 | Европол разби балкански наркокартел, трафикирал тонове кокаин към ЕС

НАЙ-ЧЕТЕНИ
„Професия ченге“: Книгата, в която от първо лице са разказани истории, които спират дъха 6| 11263 | „Професия ченге“: Книгата, в която от първо лице са разказани истории, които спират дъха
Руснаците взривиха с ракети стената на язовир „Печенежская“ 3| 4072 | Руснаците взривиха с ракети стената на язовир „Печенежская“
BBC: Европа превъзхожда САЩ и Китай в технология, която може да промени всичко 6| 4036 | BBC: Европа превъзхожда САЩ и Китай в технология, която може да промени всичко
„Мислех, че е лекар“: Тръмп обясни защо е публикувал снимка на себе си като Исус 14| 3971 | „Мислех, че е лекар“: Тръмп обясни защо е публикувал снимка на себе си като Исус
35 милиарда евро срещу 27 условия: Брюксел изправя Петер Мадяр пред тежък избор 14| 3835 | 35 милиарда евро срещу 27 условия: Брюксел изправя Петер Мадяр пред тежък избор
Експерт прогнозира срутването на саркофага над реактор 4 на Чернобилската AEЦ 1| 3794 | Експерт прогнозира срутването на саркофага над реактор 4 на Чернобилската AEЦ
Руският модел и блогър Виктория Боня към Путин: Крият от вас реалната ситуация, има страх в народа 14| 3433 | Руският модел и блогър Виктория Боня към Путин: Крият от вас реалната ситуация, има страх в народа
Украйна за първи път превзе руска позиция само с роботи – без нито един войник 19| 3373 | Украйна за първи път превзе руска позиция само с роботи – без нито един войник
