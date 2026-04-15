Италия и Украйна готвят общо производство на дронове

Конкретни параметри не бяха представени. Очаква се екипи от двете страни да уточнят детайлите.

„Обсъдихме задълбочено как да укрепим сътрудничеството в отбраната“, заяви Мелони. По думите ѝ Италия проявява силен интерес към съвместно производство, особено при дроновете, където Украйна вече е водеща.



Дронове и нови партньорства



Срещата в Рим идва ден след визитата на Зеленски в Берлин. Там той и германският канцлер Фридрих Мерц обявиха стратегическо партньорство, насочено към отбраната и дроновите технологии.















Зеленски подчерта, че Украйна предлага нов модел на сътрудничество, наречен „Drone Deal“. Той включва обмен на опит и интегриране на способности в сфери като дронове, ракети, електронна война и обмен на данни.

„Предлагаме да обединим нашия опит и способности с тези на партньорите, за да се подкрепяме взаимно“, каза той.



Войната дава технологично предимство



Според Зеленски войната с Русия е дала на Украйна възможност да развие значителен капацитет в дроновете. Натрупаният опит вече се използва и в международни партньорства.

Той подчерта, че най-големият приоритет остава противовъздушната отбрана.

„Нуждаем се от ракети за ПВО всеки ден. Русия продължава ударите срещу нашите градове“, заяви президентът.

Само ден по-рано руски атаки са убили седем души, включително дете.



Натиск върху Европа и разногласия със САЩ



Зеленски настоява европейските държави да се включат в програмата PURL. Тя позволява Украйна да получава американско оборудване, финансирано от Европа.

Италия вече е предоставила оръжие, включително системата за ПВО SAMP/T, разработена съвместно с Франция. Засега обаче Рим не участва в PURL.

На този фон Мелони подчерта необходимостта от единство между Европа и САЩ.

„Разделен Запад би бил подарък за Москва“, заяви тя.

В същото време отношенията с Вашингтон се усложняват. Президентът Доналд Тръмп разкритикува Италия за отказа ѝ да се включи във войната срещу Иран.

По думите му „вече няма същите отношения“ между двете страни.

Италия е отказала и достъп на някои американски военни самолети до база в Сицилия.















Разширяване на сътрудничеството



Преди визитата в Рим Зеленски посети и Норвегия. Там с премиера Йонас Гар Стьоре договориха засилване на сътрудничеството в отбраната и сигурността.

Украйна продължава дипломатическите усилия за разширяване на военната подкрепа. Основен акцент остава защитата на въздушното пространство и развитието на нови технологии.