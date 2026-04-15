Италия и Украйна готвят общо производство на дронове
Конкретни параметри не бяха представени. Очаква се екипи от двете страни да уточнят детайлите.
„Обсъдихме задълбочено как да укрепим сътрудничеството в отбраната“, заяви Мелони. По думите ѝ Италия проявява силен интерес към съвместно производство, особено при дроновете, където Украйна вече е водеща.
Дронове и нови партньорства
Срещата в Рим идва ден след визитата на Зеленски в Берлин. Там той и германският канцлер Фридрих Мерц обявиха стратегическо партньорство, насочено към отбраната и дроновите технологии.
Зеленски подчерта, че Украйна предлага нов модел на сътрудничество, наречен „Drone Deal“. Той включва обмен на опит и интегриране на способности в сфери като дронове, ракети, електронна война и обмен на данни.
„Предлагаме да обединим нашия опит и способности с тези на партньорите, за да се подкрепяме взаимно“, каза той.
Войната дава технологично предимство
Според Зеленски войната с Русия е дала на Украйна възможност да развие значителен капацитет в дроновете. Натрупаният опит вече се използва и в международни партньорства.
Той подчерта, че най-големият приоритет остава противовъздушната отбрана.
„Нуждаем се от ракети за ПВО всеки ден. Русия продължава ударите срещу нашите градове“, заяви президентът.
Само ден по-рано руски атаки са убили седем души, включително дете.
Натиск върху Европа и разногласия със САЩ
Зеленски настоява европейските държави да се включат в програмата PURL. Тя позволява Украйна да получава американско оборудване, финансирано от Европа.
Италия вече е предоставила оръжие, включително системата за ПВО SAMP/T, разработена съвместно с Франция. Засега обаче Рим не участва в PURL.
На този фон Мелони подчерта необходимостта от единство между Европа и САЩ.
„Разделен Запад би бил подарък за Москва“, заяви тя.
В същото време отношенията с Вашингтон се усложняват. Президентът Доналд Тръмп разкритикува Италия за отказа ѝ да се включи във войната срещу Иран.
По думите му „вече няма същите отношения“ между двете страни.
Италия е отказала и достъп на някои американски военни самолети до база в Сицилия.
Разширяване на сътрудничеството
Преди визитата в Рим Зеленски посети и Норвегия. Там с премиера Йонас Гар Стьоре договориха засилване на сътрудничеството в отбраната и сигурността.
Украйна продължава дипломатическите усилия за разширяване на военната подкрепа. Основен акцент остава защитата на въздушното пространство и развитието на нови технологии.
