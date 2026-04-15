Става дума за Атлантическата меридионална преобръщаща циркулация (AMOC) – ключов елемент от глобалната климатична система. Тя пренася топли води от тропиците към Европа и Арктика, където те се охлаждат и потъват, пише The Guardian.

Системата вече е най-слаба от поне 1600 години насам заради климатичните промени. Още през 2021 г. учените засекоха признаци за приближаване към критична точка.















Досега прогнозите варираха силно – от почти никакво отслабване до драматичен спад от 65% до края на века.

Новото изследване комбинира реални океански наблюдения с климатични модели. Така учените значително намаляват несигурността в прогнозите.

Резултатът: очаквано отслабване между 42% и 58% до 2100 г. – ниво, което почти сигурно води до срив.



Какво ще се случи при срив



Последствията биха били глобални и тежки. В Западна Европа се очакват изключително студени зими и засушавания през лятото. В тропиците ще се изместят валежните пояси, от които зависи изхранването на милиони хора.

Нивото на океаните в Атлантическия регион може да се повиши с още 50 до 100 сантиметра.



Защо течението отслабва



Причината е бързото затопляне на Арктика. Това забавя охлаждането на океана. По-топлата вода е по-лека и потъва по-трудно.

Освен това увеличените валежи разреждат солеността на повърхностните води. Така те стават още по-малко плътни и потъването се забавя още повече.

Този процес създава опасна обратна връзка, която допълнително отслабва системата.



„Рискът вече е над 50%“



Според водещия автор на изследването д-р Валентен Портман AMOC се доближава до критична точка по-бързо от очакваното.

Проф. Стефан Рамсторф от Потсдамския институт заявява, че най-песимистичните сценарии се оказват най-близо до реалността.

„Вече съм все по-притеснен, че може да преминем точката, след която сривът става неизбежен, още към средата на века“, казва той.

Рамсторф предупреждава, че рискът от срив вече надхвърля 50%.



Реалността може да е още по-лоша



Учените подчертават, че дори тези оценки може да са занижени. Моделите не включват напълно ефекта от топенето на ледовете в Гренландия, което допълнително разрежда океанските води и ускорява процеса.















Според изследователите това означава, че реалната ситуация може да се окаже още по-тежка.



Несигурност, но ясна тенденция



Макар системата да е сложна и да включва естествени колебания, учените са единодушни: значително отслабване на AMOC вече е почти сигурно.

Въпреки че точният момент на евентуален срив не може да бъде предвиден, новите данни очертават ясна и опасна посока. Учените предупреждават, че прозорецът за действие се затваря. Без бързо намаляване на емисиите и ограничаване на глобалното затопляне рискът от необратими промени в климатичната система нараства.

AMOC не е просто океанско течение. Тя е механизъм, който поддържа климатичното равновесие на планетата. Ако този механизъм се срине, последиците ще се усещат в продължение на поколения.

