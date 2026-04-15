Ключово атлантическо течение е застрашено от срив, риск от тежки последици за Европа

Ключовата система от океански течения в Атлантическия океан може да се срине много по-скоро, отколкото се смяташе досега. Това показва ново изследване, което определя като най-реалистични именно най-песимистичните климатични модели. Според учените това е „много тревожно“, тъй като сривът би имал катастрофални последици за Европа, Африка и двете Америки.
 

Става дума за Атлантическата меридионална преобръщаща циркулация (AMOC) – ключов елемент от глобалната климатична система. Тя пренася топли води от тропиците към Европа и Арктика, където те се охлаждат и потъват, пише The Guardian.

 

Системата вече е най-слаба от поне 1600 години насам заради климатичните промени. Още през 2021 г. учените засекоха признаци за приближаване към критична точка.







Досега прогнозите варираха силно – от почти никакво отслабване до драматичен спад от 65% до края на века.

 

Новото изследване комбинира реални океански наблюдения с климатични модели. Така учените значително намаляват несигурността в прогнозите.

 

Резултатът: очаквано отслабване между 42% и 58% до 2100 г. – ниво, което почти сигурно води до срив.


Какво ще се случи при срив


Последствията биха били глобални и тежки. В Западна Европа се очакват изключително студени зими и засушавания през лятото. В тропиците ще се изместят валежните пояси, от които зависи изхранването на милиони хора.

 

Нивото на океаните в Атлантическия регион може да се повиши с още 50 до 100 сантиметра.


Защо течението отслабва


Причината е бързото затопляне на Арктика. Това забавя охлаждането на океана. По-топлата вода е по-лека и потъва по-трудно.

 

Освен това увеличените валежи разреждат солеността на повърхностните води. Така те стават още по-малко плътни и потъването се забавя още повече.

 

Този процес създава опасна обратна връзка, която допълнително отслабва системата.


„Рискът вече е над 50%“


Според водещия автор на изследването д-р Валентен Портман AMOC се доближава до критична точка по-бързо от очакваното.

 

Проф. Стефан Рамсторф от Потсдамския институт заявява, че най-песимистичните сценарии се оказват най-близо до реалността.

 

„Вече съм все по-притеснен, че може да преминем точката, след която сривът става неизбежен, още към средата на века“, казва той.

 

Рамсторф предупреждава, че рискът от срив вече надхвърля 50%.


Реалността може да е още по-лоша


Учените подчертават, че дори тези оценки може да са занижени. Моделите не включват напълно ефекта от топенето на ледовете в Гренландия, което допълнително разрежда океанските води и ускорява процеса.







Според изследователите това означава, че реалната ситуация може да се окаже още по-тежка.


Несигурност, но ясна тенденция


Макар системата да е сложна и да включва естествени колебания, учените са единодушни: значително отслабване на AMOC вече е почти сигурно.

 

Въпреки че точният момент на евентуален срив не може да бъде предвиден, новите данни очертават ясна и опасна посока. Учените предупреждават, че прозорецът за действие се затваря. Без бързо намаляване на емисиите и ограничаване на глобалното затопляне рискът от необратими промени в климатичната система нараства.

 

AMOC не е просто океанско течение. Тя е механизъм, който поддържа климатичното равновесие на планетата. Ако този механизъм се срине, последиците ще се усещат в продължение на поколения.
 

