От Иван Грозни до Путин: Как системата на Русия ражда войната

По всичко личи, че е добър в работата си. Награден е от президента на Русия.

Докато деца в Европа и САЩ празнуват Великден и търсят яйца, някой като него натиска бутон. В Одеса ракети и дронове убиват двегодишно дете – Хана – и майка ѝ Дария Сапун.

„Банализираното зло“



Тази картина напомня за понятието на философката Хана Аренд – „банализиране на злото“. Тя го формулира, наблюдавайки процеса срещу нациста Адолф Айхман.

Аренд показва, че злото не винаги изглежда чудовищно. То често е административно. Извършвано от хора, които не се възприемат като престъпници, а като изпълнители на задачи.















Същият механизъм се проявява и днес. Той не е само в един човек. Не е само в Багнюк. Не е само в Путин.

Той е в система, която позволява и нормализира насилието.



Система, която възпроизвежда насилие



Руският президент Владимир Путин носи пряка отговорност за войната и за смъртта на цивилни, включително деца. Но той не е изключение.

Той е резултат от политическа традиция, която столетия наред възпроизвежда подобен тип управление.

Историята на руската държава показва последователност. Различни имена, но сходни практики.

Иван Грозни създава първата тайна полиция и налага управление чрез страх. Петър Велики модернизира държавата, но върху принуда и войни. Николай I изгражда репресивна система и започва Кримската война. Николай II въвлича страната в катастрофални конфликти и потиска вътрешното недоволство.

Йосиф Сталин подписва пакт с нацистка Германия и участва в подялбата на Източна Европа. След това установява контрол върху цели държави.

Дори в по-ново време Борис Елцин, възприеман като реформатор, води разрушителна война в Чечения и подготвя възхода на силовите структури, от които идва и Путин.



Войната като инструмент за легитимност



В този модел външната агресия не е изключение, а инструмент. Тя служи за укрепване на властта вътре в страната.

Завоеванията се представят като историческа необходимост. Насилието се оправдава с „защита“ или „възстановяване на справедливост“.

Така се създава среда, в която действията на държавата се приемат като нормални, дори когато водят до разрушения и жертви.

Именно в такава среда се появяват хора като Багнюк. Хора, които не задават въпроси. Които изпълняват.



Опасността от илюзии



Западът често търси обяснение в личността на един лидер. Вярва, че с неговото отстраняване проблемът ще бъде решен.

Историята обаче показва друго. Сменят се фигури, но моделът остава.

Очакването, че Русия ще се промени чрез компромиси или икономически стимули, многократно се е оказвало погрешно.

Затова и изненадата от действията на Кремъл е симптом на неразбиране.

Русия не е непредсказуема. Тя следва логика, изградена в продължение на векове.



Без илюзии



Русия не е аномалия. Тя е последователност.

Царска империя, Съветски съюз, Руска федерация – различни форми, но сходен механизъм. Централизирана власт, контрол над обществото и използване на сила извън границите.















Тази приемственост обяснява защо войната в Украйна не е изключение, а продължение.

Първата стъпка към реално противодействие е отказът от илюзии. Да се приеме, че този модел не се променя лесно и не изчезва сам.



Необходима отговорност



Отговорността за случващото се не е само на върха. Тя обхваща цялата система – от политическите решения до тяхното изпълнение.

Това не означава, че вината е разпределена равномерно. Но показва, че проблемът не може да бъде решен само чрез смяна на един лидер.

Необходим е съд за военните престъпления. Ясно назоваване на извършителите. Международна отговорност.

Но това не е достатъчно.

Истинската промяна изисква дългосрочен процес на осмисляне. Признание за случилото се. Отхвърляне на оправданията. Прекъсване на културата, която приема насилието като допустимо.

Историята показва, че без такава равносметка цикълът се повтаря.



Краят на цикъла



Машината на насилието не се поддържа само от заповеди. Тя съществува, защото има хора, които я приемат, оправдават или игнорират.

Именно това прави „банализираното зло“ толкова опасно.

То не изглежда като зло. Изглежда като работа. Като дълг. Като нещо нормално.

Прекъсването на този модел изисква не само политически решения, но и морална яснота.

Само така може да бъде спрян процесът, който превръща обикновени хора в част от система, произвеждаща разрушение.