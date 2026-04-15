Четвъртък, 16 Април 2026, 00:23
След Artemis II: NASA планира постоянна база на Луната

Мисията Artemis II изпрати хора най-далеч около Луната в историята, но още преди капсулата Orion да бъде извадена от Тихия океан, NASA вече планира следващите стъпки. Полетът осигури уникални кадри от тъмната страна на Луната, слънчево затъмнение, наблюдавано от лунна орбита, и постави нов рекорд за разстояние, изминато от хора в космоса. „Следващата мисия е буквално зад ъгъла“, заяви директорът на полета Рик Хенфлинг след приводняването на екипажа.
 

Първоначално мисията Artemis III трябваше да върне хора на Луната. През март обаче NASA промени плановете. Сега мисията ще бъде демонстрационна. Тя ще тества лунните модули на компаниите на Илон Мъск и Джеф Безос.

 

Астронавтите ще скачат от кораба Orion към лунен модул в ниска околоземна орбита. Целта е да се сертифицират системите преди реално кацане.

 

SpaceX и Blue Origin се надпреварват кой ще подготви първи своя апарат. Blue Origin планира безпилотен тест още тази година. Проектът на SpaceX обаче се сблъсква със закъснения.







Мисии всяка година


След Artemis III NASA планира по една мисия до Луната всяка година. Artemis IV, предвидена за 2028 г., ще изпрати астронавти на повърхността. Те ще използват търговски лунен модул, към който ще се прехвърлят от Orion.


План за постоянна база


NASA вече има поетапен план за изграждане на база на Луната.

 

В началото ще се изпращат ровъри, научни инструменти и технологии. Те ще изследват как да се произвежда енергия, как да работят комуникациите и как да се навигира по повърхността.

 

След това ще започне изграждане на обитаеми структури и редовни доставки.

 

В проекта участва и японската космическа агенция JAXA. Тя разработва специален херметизиран роувър за астронавти.

В последната фаза целта е постоянно човешко присъствие на Луната, а не кратки мисии.


Международни партньорства


NASA вече работи с Италия и Канада и планира да включи още държави.

 

Промените в програмата са съобразени с новата космическа политика на САЩ. Тя поставя като приоритет връщането на хора на Луната и водеща роля в космическите изследвания.

 

Програмата Artemis се превръща в основата на тази стратегия.

