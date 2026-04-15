„Това е хуманитарна катастрофа. Хората са доведени до отчаяние“, казва пред Kyiv Independent Тетяна Хасаненко, ръководител на военната администрация на Олешки, работеща от територия, контролирана от Украйна.

По нейни данни от над 24 000 души преди войната в града са останали около 2000. Сред тях има най-малко 47 деца.

„Ако ситуацията не се подобри, хората просто ще умрат от глад. Няма изход. Няма доставки“, казва Анна, жителка на Олешки, успяла наскоро да избяга в контролирана от Украйна зона.



Град, превърнат в капан



Олешки се намира на източния бряг на река Днепър и остава на фронтовата линия. Оттам руските сили обстрелват украински позиции, включително град Херсон, освободен през ноември 2022 г.















Заради близостта до украинските сили руската армия е разположила оръжия, минохвъргачки и мини в жилищни райони. Това прави живота на цивилните изключително опасен.

„Ситуацията в крайречните населени места като Олешки е по-тежка, отколкото в други окупирани райони“, казва Олександър Толоконников, заместник-ръководител на Херсонската областна военна администрация.

По думите му присъствието на цивилни също служи като щит за руските позиции.

„Олешки и неговите жители са нужни на руските войски, за да възпират активни удари от украинска страна“, казва той.



„Пътят на смъртта“



Излизането от града е почти невъзможно. Един от маршрутите е известен сред местните като „пътя на смъртта“.

Според доброволката Ксения Архипова цивилни автомобили редовно попадат на мини или стават мишена на дронове.

В началото на февруари около шест коли с храна са унищожени при подобни атаки. По-рано придвижването е било трудно, но възможно. Днес почти няма шофьори, готови да поемат риска.

Руските войници често спират автомобили, не позволяват на хората да напускат или влизат в града и извършват проверки и разпити.

По-рано тази година доброволец и двама евакуиращи се са загинали при опит да напуснат Олешки. Не е ясно дали са убити от дрон или мина.



Изтощени и гладуващи



Жителите разказват за крайни лишения. Без ток, вода, газ и отопление хората оцеляват с подръчни средства. „Събирах дърва отвън, за да отоплявам дома си. Беше много трудно“, казва Мария, която наскоро е избягала.

До края на зимата хранителните запаси почти се изчерпват. Магазините са затворени. „Много хора бяха напълно изтощени и гладуващи. Пристигаха в болницата и умираха“, разказва тя.

Някои жители получават храна след религиозни служби в местна баптистка църква, където руснаци раздават пакети с основни продукти.

Ситуацията се влошава още след разрушаването на язовир „Каховка“ през юни 2023 г., когато градът е наводнен. Много хора губят документи, което затруднява получаването на помощ.















За да получат хуманитарна подкрепа, жителите трябва да имат руски паспорт. Процедурата отнема месеци и не може да се извърши в самия град.



Без изход



Стотици хора остават блокирани в Олешки. По данни на доброволци между 200 и 300 души чакат евакуация. Някои се опитват да напуснат пеша. Най-близкият маршрут води до град Гола Пристан, на около 23 километра.

Много от останалите са възрастни, болни или с увреждания. За тях евакуацията без специален транспорт е практически невъзможна. „Душата ме боли за тези, които са там“, казва Мария.



Нарушения на международното право



Украинският омбудсман по правата на човека Дмитро Лубинец определи ситуацията като умишлен терор срещу цивилни.

„Хората броят всяка глътка вода, за да оцелеят още един ден. Това не е просто война. Това е съзнателно действие срещу цивилното население“, заяви той.

Лубинец е призовал Русия и Международния комитет на Червения кръст да осигурят хуманитарен коридор и да спазват Женевските конвенции. До момента няма резултат.

Според международното право използването на глад като средство за водене на война и принудителното разселване на цивилни са военни престъпления.



Днес в Олешки липсват храна, вода и сигурност. Роднини търсят близките си в местни чатове. Част от хората са в неизвестност. Градът не живее. Той оцелява.