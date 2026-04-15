Над 520 000 подадени данъчни декларации две седмици преди крайния срок

Две седмици преди крайния срок над половин милион българи вече са подали годишните си данъчни декларации. Общо 520 000 физически лица са декларирали доходите си за 2025 г., а близо 450 000 от тях са използвали предварително попълнените формуляри. Данните бяха представени от изпълнителния директор на НАП Милена Кръстанова по време на брифинг в София.
 

Крайният срок за хората с доходи извън трудови правоотношения е 30 април. За тези, които извършват стопанска дейност, включително еднолични търговци, срокът е до 30 юни 2026 г.

 

От приходната агенция отчитат и засилен интерес към данъчните облекчения. Общо 280 000 души са се възползвали от различни облекчения, а 74 000 са използвали данъчни отстъпки. Най-популярно остава облекчението за деца – от него са се възползвали 185 000 души. Върнатият данък по тази линия достига 15,3 млн. лева, като в 90% от случаите сумите са възстановени в рамките на една седмица.

 

Кръстанова напомни, че декларациите тази година се попълват в левове, но дължимите суми се плащат в евро.

 

За да насърчи подаването на декларации, НАП е изпратила съобщения до над 600 000 потребители в електронния си портал, както и 80 000 персонални уведомления за налични данни за облагаеми доходи. Допълнително са изпратени нови напомняния до над 100 000 души, които все още не са подали декларациите си.

 

„Остават точно две седмици до крайния срок“, подчерта Кръстанова.

