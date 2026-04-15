Григор Димитров чака уайлд кард за Ролан Гарос

Към момента първата ракета на България заема 135-а позиция в света. Това го поставя на повече от 20 места под чертата, която затваря австралиецът Ринки Хиджиката (№103). Единственият шанс за бившия №3 в света да прескочи коварните квалификации е да получи специална покана от организаторите.

Обикновено по-голямата част от осемте покани уайлд кард се разпределят между местни френски таланти, но статутът на Димитров и историята му в Париж го превръщат в сериозен кандидат за изключение.

Конкуренцията за тези пропуски обаче ще бъде огромна. Пред Димитров в списъка на чакащите вероятно е Стан Вавринка. Бившият шампион в турнира в момента е под №107 и се нуждае само от четири отказа на тенисисти пред него, за да влезе директно.

Ако това не се случи, швейцарецът, за когото това се очаква да бъде последно участие на Ролан Гарос, почти сигурно ще получи предимство при раздаването на поканите.