Сряда, 15 Април 2026, 19:52
Кейти Пери е обект на официално разследване за сексуално посегателство в Австралия

Източник: БГНЕС
Скандалът между две от най-популярните лица на шоубизнеса ескалира до официално полицейско производство. Детективи от отдела за сексуални престъпления в Мелбърн (SOCIT) потвърдиха, че разследват сигнал за сексуално посегателство срещу поп звездата Кейти Пери. Обвиненията бяха отправени от актрисата Руби Роуз („Батгърл“, „Оранжевото е новото черно“).
 

Според твърденията на Роуз, инцидентът се е случил през 2010 г. в нощния клуб Spice Market в Мелбърн. В серия от публикации в социалната мрежа Threads, актрисата описа детайлно смущаваща ситуация, при която Пери е извършила непристойни действия срещу нея без нейно съгласие.

 

Въпреки че първоначално Руби Роуз изрази нежелание да се обръща към властите, във вторник вечерта тя потвърди, че е финализирала докладите си пред полицията.

 

„Това е стандартно искане от страна на полицията и в много отношения е истинско облекчение – повече няма да коментирам случая публично“, написа Роуз.


Екипът на Кейти Пери реагира остро, отричайки всякаква вина. Представители на певицата определиха твърденията като „опасни и безразсъдни лъжи“. Те посочиха, че Роуз има история на публични обвинения срещу различни лица, които впоследствие са били опровергавани.

 

Към момента поп звездата не е коментирала официално полицейското разследване, но случаят вече е предаден на специализирания екип за разследване на сексуални престъпления и насилие над деца в щата Виктория.

