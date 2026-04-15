Според твърденията на Роуз, инцидентът се е случил през 2010 г. в нощния клуб Spice Market в Мелбърн. В серия от публикации в социалната мрежа Threads, актрисата описа детайлно смущаваща ситуация, при която Пери е извършила непристойни действия срещу нея без нейно съгласие.

Въпреки че първоначално Руби Роуз изрази нежелание да се обръща към властите, във вторник вечерта тя потвърди, че е финализирала докладите си пред полицията.

„Това е стандартно искане от страна на полицията и в много отношения е истинско облекчение – повече няма да коментирам случая публично“, написа Роуз.



Екипът на Кейти Пери реагира остро, отричайки всякаква вина. Представители на певицата определиха твърденията като „опасни и безразсъдни лъжи“. Те посочиха, че Роуз има история на публични обвинения срещу различни лица, които впоследствие са били опровергавани.

Към момента поп звездата не е коментирала официално полицейското разследване, но случаят вече е предаден на специализирания екип за разследване на сексуални престъпления и насилие над деца в щата Виктория.