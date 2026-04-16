Четвъртък, 16 Април 2026, 15:09
Откриха изчезналия мъж край Драгалевския манастир, в добро състояние е

Издирваният мъж в района на Драгалевския манастир на Витоша е открит в добро състояние, съобщиха от Планинската спасителна служба към Българския Червен кръст.
 

Сигналът за изчезването е подаден ден по-рано, като издирвателната акция е започнала по искане на полицията. В нея са участвали екипи на ПСС, доброволци от „Търсене и спасяване – България“ и служители на СДВР.

 

След координирани действия мъжът е намерен без сериозни наранявания.

 

От спасителната служба уточняват, че условията в планината са сравнително подходящи за преходи, но във високите части все още има зимна обстановка. Времето е облачно и тихо, а температурите са между 1 и 7 градуса.

 

Спасителите призовават туристите да бъдат добре подготвени и внимателни, особено при променливи метеорологични условия.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Джей Ди Ванс: Горд съм, че с Тръмп спряхме помощта за Украйна 0| 509 | Джей Ди Ванс: Горд съм, че с Тръмп спряхме помощта за Украйна Наемите в България са се покачили с близо 10% за година, четвърти сме в ЕС 0| 372 | Наемите в България са се покачили с близо 10% за година, четвърти сме в ЕС

НАЙ-ЧЕТЕНИ
„Професия ченге“: Книгата, в която от първо лице са разказани истории, които спират дъха 7| 11651 | „Професия ченге“: Книгата, в която от първо лице са разказани истории, които спират дъха
Руснаците взривиха с ракети стената на язовир „Печенежская“ 5| 4575 | Руснаците взривиха с ракети стената на язовир „Печенежская“
Руският модел и блогър Виктория Боня към Путин: Крият от вас реалната ситуация, има страх в народа 14| 4530 | Руският модел и блогър Виктория Боня към Путин: Крият от вас реалната ситуация, има страх в народа
BBC: Европа превъзхожда САЩ и Китай в технология, която може да промени всичко 9| 4482 | BBC: Европа превъзхожда САЩ и Китай в технология, която може да промени всичко
„Мислех, че е лекар“: Тръмп обясни защо е публикувал снимка на себе си като Исус 14| 4258 | „Мислех, че е лекар“: Тръмп обясни защо е публикувал снимка на себе си като Исус
Експерт прогнозира срутването на саркофага над реактор 4 на Чернобилската AEЦ 1| 4152 | Експерт прогнозира срутването на саркофага над реактор 4 на Чернобилската AEЦ
35 милиарда евро срещу 27 условия: Брюксел изправя Петер Мадяр пред тежък избор 14| 4145 | 35 милиарда евро срещу 27 условия: Брюксел изправя Петер Мадяр пред тежък избор
Украйна за първи път превзе руска позиция само с роботи – без нито един войник 19| 3619 | Украйна за първи път превзе руска позиция само с роботи – без нито един войник
