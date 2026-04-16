Откриха изчезналия мъж край Драгалевския манастир, в добро състояние е
Издирваният мъж в района на Драгалевския манастир на Витоша е открит в добро състояние, съобщиха от Планинската спасителна служба към Българския Червен кръст.
Сигналът за изчезването е подаден ден по-рано, като издирвателната акция е започнала по искане на полицията. В нея са участвали екипи на ПСС, доброволци от „Търсене и спасяване – България“ и служители на СДВР.
След координирани действия мъжът е намерен без сериозни наранявания.
От спасителната служба уточняват, че условията в планината са сравнително подходящи за преходи, но във високите части все още има зимна обстановка. Времето е облачно и тихо, а температурите са между 1 и 7 градуса.
Спасителите призовават туристите да бъдат добре подготвени и внимателни, особено при променливи метеорологични условия.
