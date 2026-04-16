КЗК разследва картел по европроекти за обучения

Сигналът касае предполагаемо нарушение на чл. 15 от Закона за защита на конкуренцията и чл. 101 от Договора за функциониране на Европейския съюз, свързано със съгласувани действия между участници в процедури за възлагане на обществени поръчки.

Проверяваните договори са свързани с организиране на специализирани обучения, обмяна на опит и добри практики, с цел повишаване капацитета на служители в няколко общини. В обхвата на разследването попадат обществени поръчки на общините Велинград, Разград, Севлиево, Горна Оряховица и Елена.

Според предварителното проучване на КЗК са установени редица съмнителни обстоятелства, които могат да сочат тръжни манипулации. Сред тях са изключително сходни ценови предложения между участниците, както и близки дата и час на подаване на офертите в електронната платформа ЦАИС ЕОП.

Антимонополният орган е открил и идентични правописни и граматически грешки в подадените документи, както и еднакъв стил на оформление на текстовете, който не съответства на публикуваните образци. Данните от Агенцията по обществени поръчки показват също, че част от кандидатите са подали офертите си от един и същ IP-адрес.

Това е третото разследване за предполагаем картел, което КЗК започва от началото на годината. Предишните проверки бяха свързани с обществени поръчки за доставка на храна в болници по сигнал на народен представител и с процедури за доставка, монтаж и поддръжка на IT оборудване по сигнал на ГДБОП.

Ако се установи нарушение, участващите дружества могат да бъдат санкционирани за ограничаване на конкуренцията чрез съгласувани действия и предварително определяне на изпълнителите по обществени поръчки.