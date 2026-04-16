Кола без шофьор паркира в подлеза на „Орлов мост“

От СДВР съобщиха за БТА, че превозното средство е било паркирано на небезопасно място, без да бъде надлежно осигурено срещу самопроизволно тръгване. Собственикът на колата, 69-годишен мъж, е установен веднага. Пробите му за алкохол и наркотици са отрицателни, но полицията му е съставила акт за необезопасяване на автомобила и създаване на опасност на пътя.

На място пристигнаха екипи на дирекция „Аварийна помощ и превенция“, които съвместно с полицията организираха изваждането на колата от пешеходната зона. Заместник-кметът по сигурността на Столичната община Лъчезар Милушев координираше действията на терен. „Реакцията на екипите беше незабавна. Работим за най-бързото и безопасно изтегляне на автомобила, без риск за гражданите“, подчерта той.

Инцидентът за пореден път повдига въпроса за културата на паркиране в столицата, особено в зони с голям наклон и интензивен пешеходен трафик.