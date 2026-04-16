Реклама / Ads
Четвъртък, 16 Април 2026, 19:26
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
0| 652 | НОВИНИ

Кола без шофьор паркира в подлеза на „Орлов мост“

Кола без шофьор паркира в подлеза на „Орлов мост“
Източник: Facebook Редактор: Frognews
Истински куриоз, който за късмет се размина без жертви, беляза деня в центъра на София. Автомобил без шофьор се самоспусна и влезе в подлеза на „Орлов мост“, предизвиквайки суматоха сред пешеходците.
 

От СДВР съобщиха за БТА, че превозното средство е било паркирано на небезопасно място, без да бъде надлежно осигурено срещу самопроизволно тръгване. Собственикът на колата, 69-годишен мъж, е установен веднага. Пробите му за алкохол и наркотици са отрицателни, но полицията му е съставила акт за необезопасяване на автомобила и създаване на опасност на пътя.

 

На място пристигнаха екипи на дирекция „Аварийна помощ и превенция“, които съвместно с полицията организираха изваждането на колата от пешеходната зона. Заместник-кметът по сигурността на Столичната община Лъчезар Милушев координираше действията на терен. „Реакцията на екипите беше незабавна. Работим за най-бързото и безопасно изтегляне на автомобила, без риск за гражданите“, подчерта той.

 

Инцидентът за пореден път повдига въпроса за културата на паркиране в столицата, особено в зони с голям наклон и интензивен пешеходен трафик.

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Руски войници масово се обръщат към вещици за спасение от войната 1| 365 | Руски войници масово се обръщат към вещици за спасение от войната Пускат нова автобусна линия между „Манастирски ливади“ и „Студентски град“ 0| 291 | Пускат нова автобусна линия между „Манастирски ливади“ и „Студентски град“ Кола блъсна и уби мъж на АМ „Марица“, движението е ограничено 0| 370 | Кола блъсна и уби мъж на АМ „Марица“, движението е ограничено Нидерландия отговори на списъка с „цели“ на Русия в Европа 3| 427 | Нидерландия отговори на списъка с „цели“ на Русия в Европа

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
НАЙ-ЧЕТЕНИ
„Професия ченге“: Книгата, в която от първо лице са разказани истории, които спират дъха 7| 11769 | „Професия ченге“: Книгата, в която от първо лице са разказани истории, които спират дъха
Руският модел и блогър Виктория Боня към Путин: Крият от вас реалната ситуация, има страх в народа 15| 4837 | Руският модел и блогър Виктория Боня към Путин: Крият от вас реалната ситуация, има страх в народа
Руснаците взривиха с ракети стената на язовир „Печенежская“ 5| 4723 | Руснаците взривиха с ракети стената на язовир „Печенежская“
BBC: Европа превъзхожда САЩ и Китай в технология, която може да промени всичко 9| 4652 | BBC: Европа превъзхожда САЩ и Китай в технология, която може да промени всичко
„Мислех, че е лекар“: Тръмп обясни защо е публикувал снимка на себе си като Исус 14| 4362 | „Мислех, че е лекар“: Тръмп обясни защо е публикувал снимка на себе си като Исус
Експерт прогнозира срутването на саркофага над реактор 4 на Чернобилската AEЦ 1| 4323 | Експерт прогнозира срутването на саркофага над реактор 4 на Чернобилската AEЦ
35 милиарда евро срещу 27 условия: Брюксел изправя Петер Мадяр пред тежък избор 14| 4276 | 35 милиарда евро срещу 27 условия: Брюксел изправя Петер Мадяр пред тежък избор
Шведският главнокомандващ: Русия може да завземе остров в Балтийско море всеки момент 7| 3700 | Шведският главнокомандващ: Русия може да завземе остров в Балтийско море всеки момент
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 