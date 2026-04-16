Президентът на Куба: Готвим се за американска инвазия

Диас-Канел каза това по време на честването на годишнината от декларацията за социалистическия характер на Кубинската революция, която отбелязва 65-ата си годишнина във време на засилено напрежение със Съединените щати.

Президентът призова кубинците да „бъдат готови“ да се борят срещу инвазия.

„Не я искаме, но е наш дълг да се подготвим да я предотвратим и, ако стане неизбежна, да надделеем“, заяви той, цитиран от ЕФЕ.