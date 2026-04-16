4| 793 | НОВИНИ
Президентът на Куба: Готвим се за американска инвазия
Кубинският президент Мигел Диас-Канел заяви, че страната преживява труден момент и е изправена пред сериозни заплахи, включително възможна военна агресия от Съединените щати.
Диас-Канел каза това по време на честването на годишнината от декларацията за социалистическия характер на Кубинската революция, която отбелязва 65-ата си годишнина във време на засилено напрежение със Съединените щати.
Президентът призова кубинците да „бъдат готови“ да се борят срещу инвазия.
„Не я искаме, но е наш дълг да се подготвим да я предотвратим и, ако стане неизбежна, да надделеем“, заяви той, цитиран от ЕФЕ.
Последвайте ни в Google News
Моля, подкрепете ни.
Реклама / Ads
КОМЕНТАРИ
Реклама / Ads