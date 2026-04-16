Реклама / Ads
Четвъртък, 16 Април 2026, 19:26
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
4| 793 | НОВИНИ

Президентът на Куба: Готвим се за американска инвазия

Кубинският президент Мигел Диас-Канел заяви, че страната преживява труден момент и е изправена пред сериозни заплахи, включително възможна военна агресия от Съединените щати.
 

Диас-Канел каза това по време на честването на годишнината от декларацията за социалистическия характер на Кубинската революция, която отбелязва 65-ата си годишнина във време на засилено напрежение със Съединените щати.

 

Президентът призова кубинците да „бъдат готови“ да се борят срещу инвазия.

 

„Не я искаме, но е наш дълг да се подготвим да я предотвратим и, ако стане неизбежна, да надделеем“, заяви той, цитиран от ЕФЕ.

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 