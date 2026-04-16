Пускат нова автобусна линия между „Манастирски ливади“ и „Студентски град“
Столична община въвежда промени в градския транспорт с цел по-добра свързаност между кварталите. Закрива се автобусна линия №805, а на нейно място се пуска нова линия №95. Новата линия ще осигурява директна връзка между кв. „Манастирски ливади“ и ж.к. „Студентски град“. Автобусите ще се движат на всеки 15 минути в делнични дни и на 30 минути през почивните и празничните дни.
Маршрутът в посока „Студентски град“ преминава през бул. „Тодор Каблешков“, бул. „Филип Кутев“ и бул. „Симеоновско шосе“, като обслужва ключови улици в района. В обратната посока трасето е сходно, с малки отклонения в участъка около квартал „Витоша“.
С пускането на новата линия се разкриват и допълнителни спирки. Сред тях са „ул. Младежки проход“, „ул. Никола Крушкин – Чолака“, „ул. Емилиян Станев“, както и спирка при метростанция „Витоша“ (само в посока „Манастирски ливади“). Обслужват се още спирки в „Студентски град“ и района на „Малинова долина“.
От общината посочват, че промените целят по-ефективно обслужване и по-удобен транспорт между южните квартали на София.
