Четвъртък, 16 Април 2026, 19:27
Шведският главнокомандващ: Русия може да завземе остров в Балтийско море всеки момент

Редактор: Красен Бучков
Русия може да предприеме изненадваща атака срещу остров в Балтийско море, за да изпита единството на НАТО, според шведския главнокомандващ Михаел Клаесон, съобщава The Times. Според Клаесон Кремъл би могъл да прибегне до ограничена военна операция „още утре“, за да провокира политическа реакция от Запада и да разкрие евентуални различия в рамките на алианса.
 

„Мисля, че е важно да подчертаем, че трябва да бъдем нащрек и да възпираме Русия от подобни авантюри благодарение на нашето присъствие в Балтийско море“, каза той.

 

Преди това, военни учения разглеждаха сценарии за десант на стратегически острови, по-специално Готланд, Борнхолм, както и естонските острови Сааремаа и Хийумаа.

 

Според Клаесон обаче почти всеки от приблизително 400 000 острова в региона може да се превърне в мишена.

 

„Не е нужно да е нещо голямо, просто нещо, което да оспори алианса и да видим какво ще се случи политически“, подчерта той.

 

Според доклад на шведското военно разузнаване, Русия вече е способна да извършва ограничени атаки близо до Швеция и през следващите няколко години би могла да проведе мащабни операции по завземане на територии.

 

Клаесон също предупреди, че прекратяването на войната в Украйна може да позволи на Москва да пренасочи ресурси към други области, особено срещу страните от НАТО.

 

„Не изключвам възможността те да се подготвят за военна конфронтация с цел геополитическа експанзия, подобно на Руската империя или дори Съветския съюз“, каза той.

 

Балтийският регион остава гореща точка. Според съобщения в медиите, руски дрон е бил свален наскоро близо до френския самолетоносач „Шарл дьо Гол“ в пристанището на Малмьо.

 

Същевременно военни анализатори насочват вниманието си и към Арктика, която поради топенето на ледниците може да се превърне в нова огнище на глобален конфликт. Швеция, като нов член на НАТО, вече участва активно в укрепването на отбраната на северния фланг на алианса, особено в региона на Лапландия, и в мисии за въздушно патрулиране над Исландия.


По-рано германският външен министър Йохан Вадефул заяви, че след войната срещу Украйна Русия може да атакува страни от НАТО. Според дипломата сигурността в Европа може да бъде гарантирана само чрез сигурност от Русия.

 

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте предположи, че Русия и Китай биха могли да предприемат координирана атака срещу Европа и Тайван. На въпроса дали Европа може сама да отблъсне руска инвазия без подкрепата на САЩ обаче, официалният представител увери, че европейците „не е нужно да се тревожат за това“.

 

На свой ред експертът по международна сигурност Тарас Жовтенко смята, че Русия се готви за хибридна ескалация на източния фланг на НАТО още през 2026 г.

