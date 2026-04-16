Морето изхвърли дрон край Ахтопол, военните го прибраха

Военните от Военноморска база – Бургас са действали по сигнал на областната администрация, след разрешение от началника на отбраната. Активирана е специализирана група за разузнаване и обезвреждане на опасни обекти.

При огледа е установено, че става дума за дрон, който не съдържа взривни вещества и не представлява опасност. След проверката апаратът е транспортиран до базата в Бургас.

През последните години имаше множество открити дронове, мини и части от военна техника по българското Черноморие след началото на войната срещу Украйна. Морските течения често изхвърлят подобни обекти на брега, което налага бърза реакция от страна на военните и службите.