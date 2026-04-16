Морето изхвърли дрон край Ахтопол, военните го прибраха

Безпилотен летателен апарат беше изхвърлен от морето на брега край къмпинг „Делфин“ до Ахтопол, а по-късно беше иззет от специализиран екип на Военноморските сили.
 

Военните от Военноморска база – Бургас са действали по сигнал на областната администрация, след разрешение от началника на отбраната. Активирана е специализирана група за разузнаване и обезвреждане на опасни обекти.

 

При огледа е установено, че става дума за дрон, който не съдържа взривни вещества и не представлява опасност. След проверката апаратът е транспортиран до базата в Бургас.

 

През последните години имаше множество открити дронове, мини и части от военна техника по българското Черноморие след началото на войната срещу Украйна. Морските течения често изхвърлят подобни обекти на брега, което налага бърза реакция от страна на военните и службите.

 

 

 

ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Руски войници масово се обръщат към вещици за спасение от войната 1| 368 | Руски войници масово се обръщат към вещици за спасение от войната Пускат нова автобусна линия между „Манастирски ливади“ и „Студентски град“ 0| 291 | Пускат нова автобусна линия между „Манастирски ливади“ и „Студентски град“ Кола блъсна и уби мъж на АМ „Марица“, движението е ограничено 0| 371 | Кола блъсна и уби мъж на АМ „Марица“, движението е ограничено Нидерландия отговори на списъка с „цели“ на Русия в Европа 3| 448 | Нидерландия отговори на списъка с „цели“ на Русия в Европа

НАЙ-ЧЕТЕНИ
„Професия ченге“: Книгата, в която от първо лице са разказани истории, които спират дъха 7| 11769 | „Професия ченге“: Книгата, в която от първо лице са разказани истории, които спират дъха
Руският модел и блогър Виктория Боня към Путин: Крият от вас реалната ситуация, има страх в народа 15| 4837 | Руският модел и блогър Виктория Боня към Путин: Крият от вас реалната ситуация, има страх в народа
Руснаците взривиха с ракети стената на язовир „Печенежская“ 5| 4723 | Руснаците взривиха с ракети стената на язовир „Печенежская“
BBC: Европа превъзхожда САЩ и Китай в технология, която може да промени всичко 9| 4653 | BBC: Европа превъзхожда САЩ и Китай в технология, която може да промени всичко
„Мислех, че е лекар“: Тръмп обясни защо е публикувал снимка на себе си като Исус 14| 4362 | „Мислех, че е лекар“: Тръмп обясни защо е публикувал снимка на себе си като Исус
Експерт прогнозира срутването на саркофага над реактор 4 на Чернобилската AEЦ 1| 4323 | Експерт прогнозира срутването на саркофага над реактор 4 на Чернобилската AEЦ
35 милиарда евро срещу 27 условия: Брюксел изправя Петер Мадяр пред тежък избор 14| 4276 | 35 милиарда евро срещу 27 условия: Брюксел изправя Петер Мадяр пред тежък избор
Шведският главнокомандващ: Русия може да завземе остров в Балтийско море всеки момент 7| 3715 | Шведският главнокомандващ: Русия може да завземе остров в Балтийско море всеки момент
