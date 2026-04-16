Реклама / Ads
Четвъртък, 16 Април 2026, 19:26
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
0| 370 | НОВИНИ

Кола блъсна и уби мъж на АМ „Марица“, движението е ограничено

Мъж на 75 години е загинал при инцидент на автомагистрала „Марица“, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора. Сигналът за катастрофата е подаден в 15:17 часа. Произшествието е станало при 19-ия километър на магистралата в посока Свиленград. По първоначална информация лек автомобил, управляван от 76-годишен мъж, е блъснал пешеходец, който е починал на място.
 

Шофьорът е тестван за употреба на алкохол, като пробата е отрицателна.

 

Заради инцидента движението в района е ограничено. Затворена е изпреварващата лента, а трафикът преминава само по активната. На място има екипи на „Пътна полиция“, които регулират движението, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

 

По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура в Стара Загора.

 

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 