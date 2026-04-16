Кола блъсна и уби мъж на АМ „Марица“, движението е ограничено
Мъж на 75 години е загинал при инцидент на автомагистрала „Марица“, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора. Сигналът за катастрофата е подаден в 15:17 часа. Произшествието е станало при 19-ия километър на магистралата в посока Свиленград. По първоначална информация лек автомобил, управляван от 76-годишен мъж, е блъснал пешеходец, който е починал на място.
Шофьорът е тестван за употреба на алкохол, като пробата е отрицателна.
Заради инцидента движението в района е ограничено. Затворена е изпреварващата лента, а трафикът преминава само по активната. На място има екипи на „Пътна полиция“, които регулират движението, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.
По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура в Стара Загора.
