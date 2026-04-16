Четвъртък, 16 Април 2026, 23:09
Часовник в центъра на София отброява времето до началото на Обиколката на Италия

Източник: БГНЕС
Министърът на младежта и спорта Димитър Илиев откри часовник, който отброява времето до началото на Обиколката на Италия. България ще бъде домакин на първите три етапа от Джиро д'Италия.
 

Най-добрите колоездачи в света ще преминат през Несебър, Бургас, Велико Търново, Пловдив и София. Стартът ще бъде даден на 8 май в Несебър, а новата инсталация, която се намира на площад пред храм-паметника „Св. Александър Невски“, показва малко над 21 дни до началото.

 

Часовникът представлява паралелепипед, който е в цвета на обиколката – розово. На две от неговите страни е поставен таймер, а на същите две страни е и маршрутът, по който ще преминат състезателите. На останалите две страни са изписани имената победителите в Джирото и държавите, от които то е стартирало.

 

На откриването присъстваха още посланикът на Италия Н. Пр. Марчело Апичела, председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров, зам.-кметът на София по образование, спорт и младежки дейности Десислава Желязкова, зам.-кметът на София по култура и туризъм Ирина Дакова и зам.-кметът по спорт, младежки дейности, туризъм и демографски политики на Велико Търново Георги Недев, представители на организаторите от RCS Sports.

 

„С поставянето на отброяващия часовник България символично потвърждава своята готовност и амбиция да бъде домакин на старта и на  първите три етапа от престижното колоездачно събитие. Това е ясен знак за ангажираността на страната ни към успешната организация и провеждане на международната надпревара“, заяви министър Илиев.

