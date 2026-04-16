Четвъртък, 16 Април 2026, 23:09
Приеха промени по ПВУ за Антикорупционната комисия и за разследване на главния прокурор

Андрей Янкулов Източник: БГНЕС
Служебното правителство е приело днес ключови законопроекти по Плана за възстановяване и устойчивост – за Антикорупционната комисия и за механизма за разследване на главния прокурор.
 

Правосъдният министър Андрей Янкулов съобщи коя е ключовата промяна за Антикорупционната комисия: „Ключовата промяна, която предвижда настоящият законопроект, е в начина на сформиране на този орган. С цел гарантиране на неговата независимост и политическа неутралност се предвижда мнозинството в новата Антикорупционна комисия да се сформира от органи, които нямат политически характер. Тоест общо събрание на Върховния касационен съд, общо събрание на Върховния административен съд и Висшия адвокатски съвет ще излъчват 3 от 5 членове на Антикорупционната комисия. Другите двама ще бъдат избирани – единият от Народното събрание, другият назначаван от президента. Предвижда се ротационно председателство на комисията за по една година.“

 

Новата предлагана промяна в механизма за разследване на главния прокурор е въвеждане на фигурата на контролиращ прокурор, обясни министър Янкулов: „Който да осъществява надзор и контрол върху дейността на прокурора, който ще осъществява разследването на престъпления, извършени от главния прокурор или неговия заместник. По този начин се създават по-добри гаранции за функциониране на този механизъм.“

 

Служебният вицепремиер за европейските средства Мария Недина призова новия Парламент бързо да приеме двата законопроекта, за да не загубим близо половин милиард евро по Плана за възстановяване и устойчивост.

 

„Срокът за приемане на закона за противодействие на корупцията изтича на 4 май, а този за главния прокурор съответно на 22 юни. Средствата, които ще бъдат задържани за двата закона, са съответно за Антикорупционната реформа – 357 милиона евро, а тези за главния прокурор – 109 милиона евро.“

