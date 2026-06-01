От 1 до 30 юни: Здравноосигурените могат да сменят личния си лекар

Формулярът е достъпен на официалния сайт на НЗОК – www.nhif.bg – в раздел „За граждани“, където е публикуван в секцията за регистрационни форми.

Възможност за смяна е предвидена и онлайн чрез електронните услуги на касата. Достъпът се осъществява през портала „Е-услуги“, в менюто за преглед на здравното досие, като е необходим вход с квалифициран електронен подпис или цифров сертификат. Подадената по електронен път заявка също трябва да бъде подписана от здравноосигуреното лице или негов родител/настойник чрез Персонализираната информационна система (ПИС) на НЗОК.

От касата уточняват, че пациентите не са длъжни да уведомяват досегашния си личен лекар за промяната. Отписването се извършва служебно чрез съответната районна здравноосигурителна каса.

На интернет страницата на НЗОК е наличен и актуален регистър на всички общопрактикуващи лекари в страната. Той може да бъде открит в секцията за електронни услуги, където е предоставена възможност за търсене на договорни партньори и практики по населени места.

От НЗОК напомнят и за правилата при временен престой извън постоянния адрес. При пребиваване в друго населено място за срок до един месец, пациентите могат да получат медицинска помощ при остри състояния от всеки общопрактикуващ лекар, без да е необходимо представяне на здравноосигурителна книжка. В тези случаи НЗОК заплаща на лекарите за инцидентно оказана помощ, дори ако пациентът не е включен в тяхната пациентска листа.

Ако бъде поискано заплащане от здравноосигурено лице при такъв преглед, пациентът има право да изиска финансов документ за извършената услуга.

При по-дълъг престой – от един до пет месеца – е възможен и временен избор на личен лекар в населеното място на пребиваване, при условие че той има договор с НЗОК. След изтичане на този срок пациентът автоматично се връща при първоначално избрания си общопрактикуващ лекар.

Следващият регламентиран период за смяна на личен лекар е между 1 и 31 декември, уточняват от здравната каса.