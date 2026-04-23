Сега обаче всеки пациент има възможност сам да решава с кои лекари да споделя данните си и да предоставя достъп на различни специалисти, когато това е необходимо.

На практика това означава, че при посещение при различни специалисти – като кардиолог, ендокринолог, хирург или зъболекар – пациентът може да предостави цялата си медицинска история по електронен път. Така отпада нуждата от носене на хартиени документи, тъй като прегледи, изследвания, диагнози и рецепти могат да бъдат споделяни директно през системата.

Важен акцент е, че контролът върху личните здравни данни остава изцяло в ръцете на пациента. Достъпът се предоставя по избор чрез списък с лекари, който включва тяхното име, специалност и уникален идентификационен номер. Освен това и самите лекари могат да изпращат заявки за достъп, които пациентът има право да одобри или да откаже.

При подадена заявка потребителят получава известие в приложението, ако е включил нотификациите. За детските профили е предвидена допълнителна защита – достъпът до информация се разрешава само след потвърждение от родител или настойник.

Приложението „еЗдраве“ дава мобилен достъп до Националната здравноинформационна система (НЗИС) и функционира като електронно здравно досие на всеки гражданин, достъпно директно от телефона. В него се събира цялата дигитално отразена медицинска информация за него.

Това включва история на прегледите при общопрактикуващи лекари и специалисти, издадени и използвани направления за изследвания, консултации или хоспитализация, както и електронни рецепти със статус за изпълнение и срок на валидност. Потребителите могат да проследяват и резултати от лабораторни изследвания, ако те са въведени от съответните лаборатории в системата.

Досието съдържа още данни за поставени ваксини, извършени кръводарявания и проведени болнични лечения, включително информация за прием, диагноза и лечебно заведение. За децата под 18 години достъпът до здравното досие се осъществява автоматично от родителите или настойниците.

Достъпът до приложението е защитен и изисква надеждна идентификация. Активирането може да стане чрез квалифициран електронен подпис през портала his.bg, чрез мобилен „облачен“ подпис от услуги като Evrotrust или B-Trust, както и на място в офис на НЗОК или РЗИ с помощта на служител, без необходимост от собствен електронен подпис.

Сред основните предимства на „еЗдраве“ са бързите известия при издадени направления, рецепти или готови резултати от изследвания, възможността информацията да се преглежда и без интернет след първоначално зареждане, както и по-големият контрол на пациента върху отчетените медицински дейности, включително възможност за засичане на неточни или фиктивни записи.