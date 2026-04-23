Четвъртък, 23 Април 2026, 17:32
От Космоса към AI: SpaceX влиза в битка за трилиони

Редактор: Frognews
След като промени космическата индустрия, SpaceX на Илон Мъск се насочва към още по-амбициозна цел – изкуствения интелект. Компанията вижда огромен потенциал в AI сектора и оценява общия си пазар на цели 28,5 трилиона долара, показват документи преди планираното ѝ излизане на борсата. Над 90% от този потенциал е свързан именно с изкуствения интелект, като най-голям дял – около 22,7 трилиона долара – се очаква да дойде от решения за бизнеса.
 

Плановете идват на фона на подготвяно IPO това лято, което може да оцени SpaceX на около 1,75 трилиона долара и да набере 75 млрд. долара – потенциално най-голямото първично публично предлагане в историята.

 

Интересното е, че това е рязка промяна в стратегията. В момента основните приходи на компанията идват от сателитния интернет чрез Starlink, а не от AI.

 

Въпреки това Мъск отдавна има амбиции в тази сфера. През 2023 г. той създаде xAI, която по-късно беше придобита от SpaceX. Засега обаче AI бизнесът носи сериозни загуби – над 6 млрд. долара за 2025 г.

 

Компанията инвестира агресивно. Само за една година разходите за AI надхвърлят 12 млрд. долара – повече от средствата за космически и сателитни проекти взети заедно.

 

SpaceX планира да развива собствена инфраструктура за изкуствен интелект, включително производство на ключови компоненти като графични процесори. Освен това ще изпраща инженери директно при клиенти, за да внедряват AI решения.

 

Пазарът обаче вече е силно конкурентен. В него доминират компании като OpenAI и Anthropic, които също се готвят за излизане на борсата.

 

Въпреки рисковете, амбицията на Мъск е ясна – SpaceX да играе ключова роля не само в Космоса, но и в бъдещето на изкуствения интелект.

