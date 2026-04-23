Все повече българи четат електронни книги и слушат аудиокниги

Тенденцията е нагоре – за една година делът се увеличава с над 2 процентни пункта, което показва, че дигиталното четене става все по-популярно.

В България също се наблюдава осезаем ръст. През 2025 г. 5,77% от хората, които използват интернет, са купили електронна книга или аудиокнига. Това е почти три пъти повече спрямо 2024 г., когато делът е бил 2,13%. Макар страната ни да остава под средното за ЕС, темпът на нарастване е сред най-бързите.

Водещи в дигиталното четене са Ирландия, Дания и Хърватия, където над 20% от интернет потребителите купуват електронни или аудиокниги. България се нарежда близо до страни като Румъния и изпреварва някои други държави с по-нисък интерес.

Най-голямо увеличение отчита Хърватия, но положителни тенденции има и в редица други страни. Въпреки че в някои държави като Финландия и Португалия има лек спад, общата картина в Европа остава ясна – дигиталното четене се развива бързо.

Данните показват, че и в България все повече хора търсят удобството на електронните книги и аудиоформатите, а интересът към тях расте с бързи темпове.