Все повече българи четат електронни книги и слушат аудиокниги

Все повече хора в Европейски съюз избират да четат електронни книги или да слушат аудиокниги. През 2025 г. 9,5% от интернет потребителите в ЕС са купили такова съдържание, показват данни на Евростат, публикувани по повод Световния ден на книгата и авторското право.
 

Тенденцията е нагоре – за една година делът се увеличава с над 2 процентни пункта, което показва, че дигиталното четене става все по-популярно.

 

В България също се наблюдава осезаем ръст. През 2025 г. 5,77% от хората, които използват интернет, са купили електронна книга или аудиокнига. Това е почти три пъти повече спрямо 2024 г., когато делът е бил 2,13%. Макар страната ни да остава под средното за ЕС, темпът на нарастване е сред най-бързите.

 

Водещи в дигиталното четене са Ирландия, Дания и Хърватия, където над 20% от интернет потребителите купуват електронни или аудиокниги. България се нарежда близо до страни като Румъния и изпреварва някои други държави с по-нисък интерес.

 

Най-голямо увеличение отчита Хърватия, но положителни тенденции има и в редица други страни. Въпреки че в някои държави като Финландия и Португалия има лек спад, общата картина в Европа остава ясна – дигиталното четене се развива бързо.

 

Данните показват, че и в България все повече хора търсят удобството на електронните книги и аудиоформатите, а интересът към тях расте с бързи темпове.

