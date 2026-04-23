Досега канабисът беше в най-строгата категория – „Списък I“, редом с вещества като хероин, които се считат за без медицинска стойност и с висок риск от злоупотреба. Сега той преминава в „Списък III“, където попадат медикаменти с по-нисък риск и призната медицинска употреба, като например лекарства с кодеин.

Промяната беше разпоредена от изпълняващия длъжността главен прокурор Тод Бланш и е част от политика, започната от Доналд Тръмп. Още миналата година той подписа указ, с който даде старт на процеса по прекласификация с цел да се улеснят изследванията и достъпът до лечение.

Въпреки това канабисът остава незаконен на федерално ниво. Реалността в страната обаче е различна – в повечето щати той вече е легален за медицинска или дори за развлекателна употреба, а продажбата му е регулирана.

Новият статут означава, че канабисът вече се разглежда като вещество с умерен до нисък риск от зависимост. Това ще даде възможност на лекарите да работят по-свободно с него, а на учените – да провеждат повече изследвания за ефектите и безопасността му.

Решението ще влезе в сила след публикуване във Федералния регистър, но може да бъде оспорено в съда, което да забави процеса. Очаква се и изслушване в Агенцията за борба с наркотиците през юни.

Промяната идва само дни след като Тръмп подписа още един указ, насочен към разширяване на достъпа до психеделични вещества за медицински цели – знак, че САЩ постепенно преразглеждат подхода си към спорни терапии.