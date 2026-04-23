Инцидентът стана рано сутринта в сряда по пътя Бургас – Малко Търново, в посока към Турция. Автобусът, пътуващ от Одеса за Истанбул с туристическа група, аварирал, след като останал без гориво. Част от пътниците слезли, за да донесат гориво, но превозното средство било оставено на наклон. Малко след това тръгнало назад, преобърнало се и пропаднало в крайпътна канавка.

При катастрофата загинаха две жени, а осем души бяха ранени. Пет линейки транспортираха пострадалите до болници в Бургас. Двама от тях остават за лечение в УМБАЛ-Бургас – едната жена е с травма на главата и е настанена в неврохирургия, а друга се наблюдава заради нараняване в гръдния кош. Лекарите съобщават, че няма опасност за живота им, но ще останат под наблюдение още няколко дни.

По първоначални данни в автобуса са пътували 37 пътници и двама шофьори, всички украински граждани. Пробите за алкохол на водачите са отрицателни.

Очевидци описват тежка картина след инцидента – ранени хора, включително жени и деца, останали на пътя. В спасителната операция са се включили и гранични полицаи, които помогнали за евакуацията на пътниците.

Предстои Окръжна прокуратура – Бургас да поиска постоянен арест за задържания шофьор. Разследването продължава, като ще се изяснява и техническото състояние на автобуса.