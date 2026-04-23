Четвъртък, 23 Април 2026, 19:39
Съдът на ЕС с важно решение за борсите на българи с трудов стаж в чужбина

Съдът на ЕС с важно решение за борсите на българи с трудов стаж в чужбина
Съдът на Европейския съюз (ЕС) постанови на 23 април 2026 г. решение по дело C-116/25 по запитване на Административния съд - Благоевград, свързано с начина на изчисляване на паричните обезщетения за безработица за хора с осигурителни периоди в България и в друга държава членка на ЕС.
 

С решението си Съдът прие, че българската правна уредба, прилагана от Националния осигурителен институт (НОИ), е напълно съвместима с правото на ЕС. Това съобщиха от пресцентъра на НОИ.


Съдът потвърди, че при определяне на размера на обезщетението за безработица, България, като държава по пребиваване, може да прилага национален ред за изчисляване, при който не се взема предвид единствено възнаграждението от последната работа в друга държава членка, а могат да бъдат отчетени и други доходи и осигурителни периоди, съгласно националното законодателство, казаха от НОИ.

 

Решението потвърждава правилното прилагане от страна на НОИ на разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване и съответствието им с европейските правила за координация на системите за социална сигурност, добавиха от ведомството.

НОИ ще продължи да прилага законодателството при защита на правата на осигурените лица и при спазване на принципите на равнопоставеност, законосъобразност и финансова устойчивост на общественото осигуряване, посочиха също от осигурителния институт.

 

През 2024 г. парламентът прие промени в реда за определяне на обезщетенията за безработица за осигуряващите се в България и в страна член на Европейския съюз (ЕС), с които се уеднаквява редът за определяне размера на обезщетението. Измененията са в Кодекса за социалното осигуряване.

 

ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Айя Напа събира лидерите на ЕС: Пет ключови теми на кризисната среща 0| 469 | Айя Напа събира лидерите на ЕС: Пет ключови теми на кризисната среща Задържаха шофьора на автобуса край Малко Търново след трагедията със загинали 1| 517 | Задържаха шофьора на автобуса край Малко Търново след трагедията със загинали

НАЙ-ЧЕТЕНИ
Зарков хвърли грешния зар, но да се оправя с другарите 0| 11538 | Зарков хвърли грешния зар, но да се оправя с другарите
(Не)очаквано развитие: Сарафов подаде оставка 24| 8660 | (Не)очаквано развитие: Сарафов подаде оставка
Руски медии: Радев ще общува с Путин, а Москва ще има съюзник. България е жертва на ЕС и НАТО 53| 7430 | Руски медии: Радев ще общува с Путин, а Москва ще има съюзник. България е жертва на ЕС и НАТО
Мандатите в 52-ия парламент: Какво могат ПБ със 131 гласа и къде са границите? 52| 7053 | Мандатите в 52-ия парламент: Какво могат ПБ със 131 гласа и къде са границите?
Икономистът Л. Богданов: Новата власт ще се сблъска челно с тежка финансова реалност 4| 6949 | Икономистът Л. Богданов: Новата власт ще се сблъска челно с тежка финансова реалност
Горещият стол на Сарафов: Ваня Стефанова каза „да“ 13| 5599 | Горещият стол на Сарафов: Ваня Стефанова каза „да“
Румен Радев и границите на проруския дух 11| 5256 | Румен Радев и границите на проруския дух
Колко генерали са управлявали България, първият българин е генерал Рачо Петров 10| 5119 | Колко генерали са управлявали България, първият българин е генерал Рачо Петров
