Според нея, предишното турско-руско сближаване се заменя с нова реалност, в която Анкара помага на Украйна да укрепи позициите си в регион, където Москва преди това е имала значително влияние.

Авторът припомня, че по време на сирийската война Москва и Анкара подкрепяха противоположните страни на конфликта: Турция помагаше на бунтовниците, които се стремяха да свалят режима на Башар Асад, докато Русия подкрепяше сирийския диктатор.



Въпреки това страните успяха да разработят модел на съвместно съществуване, който позволи на всяка да преследва собствените си интереси. По-конкретно, през 2016 г. Турция успя да проведе военна операция в Северна Сирия благодарение на контрола на Русия върху сирийското въздушно пространство и безпрепятствената ѝ намеса.

Балансът на силите се промени



Както отбелязва Tol, Ердоган първоначално е бил младши партньор в отношенията с Кремъл, но след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна ситуацията започва да се променя. Поради международната изолация Москва става все по-зависима от Турция, която не се е присъединила към западните санкции. В резултат на това Анкара се превръща във важен център за руски търговски, инвестиционни и енергийни потоци, получавайки допълнително влияние върху Кремъл.

Авторът посочва свалянето на Башар Асад в края на 2024 г. като ключово събитие, променило характера на турско-руските отношения. Русия, фокусирана върху войната срещу Украйна, не успя да спаси съюзника си. Вместо това Москва беше принудена да търси контакти с новото сирийско ръководство, докато Турция, която години наред подкрепяше опозицията, значително засили позициите си.

„Това е важен момент за Турция – възможност да преосмисли ролята си на ключов съюзник в НАТО, да ребалансира отношенията си с Русия и да помогне на Украйна да изгради нови връзки в Близкия изток“, пише анализаторът.

В статията се припомня, че през април украинският президент Володимир Зеленски посети Сирия, където проведе разговори с временния лидер на страната Ахмед ал-Шараа и с ръководителя на турското външно министерство. Темите включваха военно и енергийно сътрудничество.

Отвъд Сирия, Киев развива контакти и със страните от Персийския залив. След атаките с дронове на Иран „Шахед“, Украйна започна да споделя своя опит в противодействието на подобни заплахи с Катар, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства.

Според Гьонул Тол, подкрепата на Турция за Украйна демонстрира отслабването на позициите на Русия на международната сцена.

„Ясно е, че Анкара вече не се опитва да балансира между Москва и НАТО, а се обляга на г-н Путин“, пише авторът, отбелязвайки, че основният печеливш от тази ситуация е Украйна.

Проблемите на Русия: Последни новини

Руската пропаганда се е влошила значително през последните десетилетия. Докато по време на съветската епоха Кремъл използваше световноизвестни писатели, художници и философи като свои рупори, днес основните съюзници на Москва на Запад са политически радикални аутсайдери и влиятелни личности с криминално досие.

Съобщихме също, че дори най-пламенните поддръжници на войната срещу Украйна са започнали да се съмняват в способността на Русия не само да спечели, но дори и да запази собствената си цялост . Такива съмнения са изразени, по-специално, от идеолога на концепцията за „руски свят“ Александър Дугин.