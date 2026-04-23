Динева беше директор на столичната каса в периода 2020–2022 г., преди да бъде отстранена. Въпреки че спечели делото за незаконно уволнение още в края на 2023 г., тя не се върна веднага в СЗОК, тъй като междувременно оглави Изпълнителна агенция „Медицински надзор“.

Само преди броени седмици обаче служебният здравен министър доц. Михаил Околийски я освободи от агенцията с тежки мотиви, незадоволителни резултати при трансплантациите и донорството, както и пълна липса на прозрачност в работата на ведомството. Тогава Динева се защити, като обяви уволнението си за „политическо“ и заяви, че е била подложена на системен натиск и заплахи.

Сега Динева се завръща в структурата, която разполага с най-голям финансов ресурс в системата. През СЗОК преминава близо една трета от общия бюджет на НЗОК за болнична помощ и лекарства. На практика това е най-мощната регионална каса, която захранва най-големите лечебни заведения в страната.