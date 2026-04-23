Реклама / Ads
Четвъртък, 23 Април 2026, 19:39
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
1| 1012 | НОВИНИ

След скандал в „Медицински надзор“, Иванка Динева поема милиардите на софийската Здравна каса

Редактор: Frognews
Иванка Динева отново застава начело на Столичната здравноосигурителна каса (СЗОК), считано от днес, 23 април. Завръщането ѝ на ключовия пост става факт след съдебно решение, което Националната здравноосигурителна каса беше длъжна да изпълни.
 

Динева беше директор на столичната каса в периода 2020–2022 г., преди да бъде отстранена. Въпреки че спечели делото за незаконно уволнение още в края на 2023 г., тя не се върна веднага в СЗОК, тъй като междувременно оглави Изпълнителна агенция „Медицински надзор“.

 

Само преди броени седмици обаче служебният здравен министър доц. Михаил Околийски я освободи от агенцията с тежки мотиви, незадоволителни резултати при трансплантациите и донорството, както и пълна липса на прозрачност в работата на ведомството. Тогава Динева се защити, като обяви уволнението си за „политическо“ и заяви, че е била подложена на системен натиск и заплахи.

 

Сега Динева се завръща в структурата, която разполага с най-голям финансов ресурс в системата. През СЗОК преминава близо една трета от общия бюджет на НЗОК за болнична помощ и лекарства. На практика това е най-мощната регионална каса, която захранва най-големите лечебни заведения в страната.

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
НАЙ-ЧЕТЕНИ
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 