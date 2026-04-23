Румъния е изправена пред нови избори: Министри подадоха оставки

От партията определят решението като политически акт, чрез който официално се прекратява подкрепата за министър-председателя. Според позицията на СДП, това означава, че премиерът вече не разполага с парламентарно мнозинство и съответно губи политическата си легитимност да ръководи правителството.

В изявление на формацията се посочва, че оттеглянето на министрите не е отказ от управление, а стъпка към политическа промяна, която според тях се подкрепя от значителна част от обществото. Като причини се посочват икономически затруднения, като рецесия, инфлация и спад в потреблението и производството, както и необходимост от нов политически курс.

СДП заявява готовност да участва в съставянето на ново проевропейско правителство и да подкрепи бъдещ премиер – политически или технократски, който може да осигури стабилно парламентарно мнозинство и сътрудничество между партиите.

До сформирането на нов кабинет министрите в оставка ще изпълняват текущите си задължения в рамките на законовите процедури. Те няма да участват в заседанията на правителството, а техните функции ще бъдат временно поети от определени заместници.

По информация на Ройтерс оставките влизат в сила след финализиране на съответните президентски процедури и публикуване в Държавен вестник.