Реклама / Ads
Четвъртък, 16 Април 2026, 23:09
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
3| 1095 | НОВИНИ

10-дневно прекратяване на огъня между Израел и Ливан обяви Доналд Тръмп

10-дневно прекратяване на огъня между Израел и Ливан обяви Доналд Тръмп
Редактор: Ивайло Александров
Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви преди малко, че израелският премиер Бенямин Нетаняху и ливанският президент Жозеф Аун са се договорили за 10-дневно прекратяване на огъня в Ливан.
 

Прекратяването на огъня ще започне до няколко часа, предаде Associated Press. Очаква се това да стане в полунощ българско време.

 

Това е резултат от „отлични разговори“ с ливанския президент Жозеф Аун и израелския премиер Бенямин Нетаняху „тук, във Вашингтон“, написа Тръмп в Truth Social. Той не пропусна да се изтъкне с думите: „За мен беше чест да разреша 9 войни по света и това ще бъде моята 10-та“.

 

 

Ливан и Израел проведоха във вторник първите си директни дипломатически разговори от десетилетия след повече от месец война между Израел и проиранското ливанско движение Хизбула.

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Избирателите в чужбина могат да гласуват във всяка секция, независимо дали имат заявление 0| 535 | Избирателите в чужбина могат да гласуват във всяка секция, независимо дали имат заявление Приеха промени по ПВУ за Антикорупционната комисия и за разследване на главния прокурор 4| 924 | Приеха промени по ПВУ за Антикорупционната комисия и за разследване на главния прокурор Часовник в центъра на София отброява времето до началото на Обиколката на Италия 1| 1175 | Часовник в центъра на София отброява времето до началото на Обиколката на Италия Руски войници масово се обръщат към вещици за спасение от войната 6| 1652 | Руски войници масово се обръщат към вещици за спасение от войната

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
НАЙ-ЧЕТЕНИ
„Професия ченге“: Книгата, в която от първо лице са разказани истории, които спират дъха 8| 11868 | „Професия ченге“: Книгата, в която от първо лице са разказани истории, които спират дъха
Руският модел и блогър Виктория Боня към Путин: Крият от вас реалната ситуация, има страх в народа 15| 5042 | Руският модел и блогър Виктория Боня към Путин: Крият от вас реалната ситуация, има страх в народа
Руснаците взривиха с ракети стената на язовир „Печенежская“ 5| 4835 | Руснаците взривиха с ракети стената на язовир „Печенежская“
BBC: Европа превъзхожда САЩ и Китай в технология, която може да промени всичко 9| 4775 | BBC: Европа превъзхожда САЩ и Китай в технология, която може да промени всичко
„Мислех, че е лекар“: Тръмп обясни защо е публикувал снимка на себе си като Исус 15| 4441 | „Мислех, че е лекар“: Тръмп обясни защо е публикувал снимка на себе си като Исус
Експерт прогнозира срутването на саркофага над реактор 4 на Чернобилската AEЦ 2| 4416 | Експерт прогнозира срутването на саркофага над реактор 4 на Чернобилската AEЦ
35 милиарда евро срещу 27 условия: Брюксел изправя Петер Мадяр пред тежък избор 14| 4379 | 35 милиарда евро срещу 27 условия: Брюксел изправя Петер Мадяр пред тежък избор
Шведският главнокомандващ: Русия може да завземе остров в Балтийско море всеки момент 8| 4247 | Шведският главнокомандващ: Русия може да завземе остров в Балтийско море всеки момент
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 