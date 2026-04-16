Прекратяването на огъня ще започне до няколко часа, предаде Associated Press. Очаква се това да стане в полунощ българско време.

Това е резултат от „отлични разговори“ с ливанския президент Жозеф Аун и израелския премиер Бенямин Нетаняху „тук, във Вашингтон“, написа Тръмп в Truth Social. Той не пропусна да се изтъкне с думите: „За мен беше чест да разреша 9 войни по света и това ще бъде моята 10-та“.

Ливан и Израел проведоха във вторник първите си директни дипломатически разговори от десетилетия след повече от месец война между Израел и проиранското ливанско движение Хизбула.