10-дневно прекратяване на огъня между Израел и Ливан обяви Доналд Тръмп
Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви преди малко, че израелският премиер Бенямин Нетаняху и ливанският президент Жозеф Аун са се договорили за 10-дневно прекратяване на огъня в Ливан.
Прекратяването на огъня ще започне до няколко часа, предаде Associated Press. Очаква се това да стане в полунощ българско време.
Това е резултат от „отлични разговори“ с ливанския президент Жозеф Аун и израелския премиер Бенямин Нетаняху „тук, във Вашингтон“, написа Тръмп в Truth Social. Той не пропусна да се изтъкне с думите: „За мен беше чест да разреша 9 войни по света и това ще бъде моята 10-та“.
Ливан и Израел проведоха във вторник първите си директни дипломатически разговори от десетилетия след повече от месец война между Израел и проиранското ливанско движение Хизбула.
