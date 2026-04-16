Реклама / Ads
Четвъртък, 16 Април 2026, 19:27
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
0| 1025 | НОВИНИ

Ученик създаде карта на разрешенията за строеж в София

Ученик създаде карта на разрешенията за строеж в София
Източник: bgpermit.info
Дванадесетокласникът Георги Ганев събра в единна платформа данните за издадените разрешителни за строеж в столицата.
 

19-годишният ученик е разработил удобна за ползване бета версия на уебсайт, който визуализира разрешителните върху интерактивна карта и генерира графики на базата на официалните публични данни.

 

Сайтът събира на едно място карта на активните разрешителни и удостоверенията за въвеждане в експлоатация, филтри по район, период и статус, както и отделни страници със статистики за движението на разрешителните, завършените обекти и профили с допълнителни данни на различните райони.

 

Пред Радио София Георги Ганев сподели, че в момента данните са публични, но работата с тях е трудна, разпокъсана и не особено удобна за хора, които искат бързо да се ориентират какво се строи, къде и с каква динамика. Идеята е информацията да стане много по-достъпна, ясна и лесна за използване. Проектът е насочен към граждани, журналисти, хора от архитектурната и строителната среда, както и към всеки, който следи развитието на града и иска по-удобен достъп до тази информация.

 

„Източникът, от който взимам данните за момента е изцяло от сайта на Столичната община. В страницата на направление „Градско планиране и развитие“ използвам двата регистъра – единият, който е за разрешения за строеж, другият регистър е за удостоверения за въвеждане в експлоатация на сградни и благоустройствени обекти“, обясни Георги Ганев.

 

Сайтът все още е в бета версия, като обработката и визуализацията на данните са в ранен етап на развитие и е възможно да съдържат неточности, които постепенно ще се изчистват, предупреждава създателят му.

 

„За София се случи така че имаше най-много информация, но ми се иска и другите общини да започнат по-детайлно да обновяват техните регистри. Колкото повече информация има, толкова повече това ще подпомогне всички, които се интересуват.“

 

Само за първите 11 дни след пускането, сайтът вече има трафик от над 1800 посетители по IP адрес, според сървърните логове.

 

Сайтът на Георги Ганев е на адрес bgpermit.info

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 