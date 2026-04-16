Според украинските военновъздушни сили Русия е изстреляла 19 балистични ракети, 25 крилати ракети и 659 дрона. Част от тях са били свалени, но попадения и отломки са причинили щети на десетки обекти в страната.



Удар по Киев след месец относително затишие



За първи път от повече от месец столицата Киев беше подложена на директна ракетна атака. Загинали са най-малко четирима души, сред тях и 12-годишно дете, а десетки са ранени. Пострадали са и медици от спешните екипи.















Ударите са нанесли щети в няколко района на града. Поразени са жилищни сгради, хотел и административни обекти. При едно от попаденията майка и дете са били извадени живи изпод отломките.

Жители разказват, че атаката е била внезапна и са имали само секунди да реагират след сирените.



Тежки удари в Одеса и Днипро



Най-малко девет души са загинали в Одеса, а други 23 са ранени. Атаките са повредили жилищни сгради, инфраструктура и обществени пространства.

В Днипро са загинали поне четирима души, а десетки са ранени, като част от тях са в тежко състояние. Повредени са жилища, предприятия и административни сгради.

Особено тревожен е ударът по Одеса, тъй като в Одеска област живее една от най-големите български общности зад граница – над 150 000 души. В самия град Одеса живеят десетки хиляди българи, а най-големите компактни групи са в районите Болград, Измаил и Белгород-Днестровски.



Недостиг на противовъздушна отбрана



Атаката идва на фона на сериозен недостиг на системи за противовъздушна отбрана в Украйна, включително ракети за американските системи Patriot. Президентът Володимир Зеленски предупреди, че ситуацията е критична и призова партньорите да изпълнят обещаната военна помощ.

Въпреки това украинската отбрана е успяла да свали част от ракетите и по-голямата част от дроновете.



Призив за международна реакция



Украинските власти определиха ударите като атака срещу цивилното население и призоваха за по-силен международен натиск върху Русия, включително чрез санкции и допълнителна военна помощ.

Въздушни тревоги бяха обявени и в други региони на страната, а информацията за щетите и жертвите продължава да се уточнява.