Четвъртък, 16 Април 2026, 19:25
Европа има самолетно гориво за около 6 седмици, предупреждава енергийната агенция

Европа има самолетно гориво за около 6 седмици, предупреждава енергийната агенция
Европа разполага с около шест седмици запаси от самолетно гориво, след което могат да започнат сериозни недостиги. Това предупреждава ръководителят на Международната агенция по енергетика Фатих Бирол.
 

По думите му, ако доставките на петрол от Близкия изток не бъдат възстановени скоро, авиокомпаниите ще започнат да отменят полети. „Скоро ще чуем новини, че полети от един град до друг се отменят заради липса на гориво“, казва Бирол пред Associated Press.


Войната удря енергийните доставки


Конфликтът между САЩ и Израел срещу Иран предизвиква сериозни сътресения на енергийните пазари още от края на февруари. В отговор Техеран на практика блокира Ормузкия проток – ключов маршрут за износ на петрол от Персийския залив.







Въпреки че САЩ и Иран постигнаха временно примирие за две седмици, преговорите за по-трайно споразумение се провалят. Индиректни разговори, посредничени от Пакистан, продължават.

 

Цените на петрола тип „Брент“ остават с над 30% по-високи спрямо нивата преди войната. Поскъпването на горивата оказва натиск и върху президента на САЩ Доналд Тръмп.


Риск от прекъсвания на полети


Засега не се наблюдават директни липси на самолетно гориво в Европа, тъй като доставки, тръгнали преди конфликта, все още пристигат. Последните такива товари обаче вече са достигнали континента.

 

Според Бирол наличните количества ще стигнат за около шест седмици. Още по-рано организацията Airports Council International Europe предупреди, че недостиг може да се появи в рамките на три седмици.

 

В нормални условия летищата и авиокомпаниите поддържат резерви за около месец и половина. Продължителността на конфликта обаче изчерпва тези запаси, а алтернативните доставчици не могат да компенсират липсата на петрол от региона.


По-високи цени и икономически ефект


Според Бирол последствията няма да се ограничат само до авиацията. Очаква се повишение на цените на горивата, газа и електроенергията, като някои региони ще бъдат засегнати по-силно.

 

Част от авиокомпаниите вече отменят полети, които стават нерентабилни заради скъпото гориво. Това важи особено за превозвачи без застраховки срещу резки ценови скокове.







Дори компании, които са се защитили финансово, може да бъдат принудени да намалят полетите си.


Засега без паника при авиокомпаниите


Британската авиокомпания easyJet заявява, че към момента няма притеснения за доставките си. Главният изпълнителен директор Кентън Джарвис посочва, че компанията има осигурено гориво поне до средата на май.

 

Въпреки това експертите предупреждават, че ако кризата се задълбочи, ефектите ще се усетят бързо – както в авиацията, така и в цялата световна икономика.

 

