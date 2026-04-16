Иран и Съединените щати са постигнали известен напредък в усилията си да сключат споразумение за дългосрочното прекратяване на бойните действия, твърди високопоставен ирански представител. Въпреки това сериозните разногласия остават, включително по ядрената програма на Иран. Посещението на началника на генералния щаб на въоръжените сили на Пакистан Асим Мунир в Техеран е засилило надеждите за подновяване на преговорите между Техеран и Вашингтон, но към момента няма определена дата.

Американският министър на войната Пийт Хегсет заплаши Иран с икономически натиск: „Министърът на финансите Скот Бесънт и нашите приятели от Министерството на финансите стартират операция „Икономическа ярост“ – увеличаваме максимално икономическия натиск върху цялото ръководство на Иран. Затова се обръщам към тях: Призоваваме ви към мъдрост“, каза Хегсет.

Той съобщи, че Съединените щати разширяват морската блокада към всички ирански кораби и санкционирани плавателни съдове, „независимо от местоположението им“. Според изявление на командването на военноморските сили става дума за кораби, заподозрени, че превозват контрабандно оръжия, боеприпаси, дронове и стоки с двойна употреба. Генерал Дан Кейн, председател на Обединения комитет на началник-щабовете, съобщи, че обхватът на блокадата се разширява до Индо-Тихоокеанския регион.