Четвъртък, 16 Април 2026, 19:26
Пийт Хегсет отправи нови заплахи към Иран, ако не приеме условията на САЩ

Пийт Хегсет отправи нови заплахи към Иран, ако не приеме условията на САЩ
Източник: БГНЕС Редактор: Ивайло Александров
Американският министър на войната Пит Хегсет отправи нови заплахи към Иран и заяви, че Пентагонът е готов да възобнови бойните действия, ако режимът не се съгласи на сделка с Вашингтон.
 

Иран и Съединените щати са постигнали известен напредък в усилията си да сключат споразумение за дългосрочното прекратяване на бойните действия, твърди високопоставен ирански представител. Въпреки това сериозните разногласия остават, включително по ядрената програма на Иран. Посещението на началника на генералния щаб на въоръжените сили на Пакистан Асим Мунир в Техеран е засилило надеждите за подновяване на преговорите между Техеран и Вашингтон, но към момента няма определена дата.

 

Американският министър на войната Пийт Хегсет заплаши Иран с икономически натиск: „Министърът на финансите Скот Бесънт и нашите приятели от Министерството на финансите стартират операция „Икономическа ярост“ – увеличаваме максимално икономическия натиск върху цялото ръководство на Иран. Затова се обръщам към тях: Призоваваме ви към мъдрост“, каза Хегсет.

 

Той съобщи, че Съединените щати разширяват морската блокада към всички ирански кораби и санкционирани плавателни съдове, „независимо от местоположението им“. Според изявление на командването на военноморските сили става дума за кораби, заподозрени, че превозват контрабандно оръжия, боеприпаси, дронове и стоки с двойна употреба. Генерал Дан Кейн, председател на Обединения комитет на началник-щабовете, съобщи, че обхватът на блокадата се разширява до Индо-Тихоокеанския регион.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Руски войници масово се обръщат към вещици за спасение от войната 1| 369 | Руски войници масово се обръщат към вещици за спасение от войната Пускат нова автобусна линия между „Манастирски ливади“ и „Студентски град“ 0| 291 | Пускат нова автобусна линия между „Манастирски ливади“ и „Студентски град“ Кола блъсна и уби мъж на АМ „Марица“, движението е ограничено 0| 372 | Кола блъсна и уби мъж на АМ „Марица“, движението е ограничено Нидерландия отговори на списъка с „цели“ на Русия в Европа 3| 449 | Нидерландия отговори на списъка с „цели“ на Русия в Европа

НАЙ-ЧЕТЕНИ
„Професия ченге“: Книгата, в която от първо лице са разказани истории, които спират дъха 7| 11771 | „Професия ченге“: Книгата, в която от първо лице са разказани истории, които спират дъха
Руският модел и блогър Виктория Боня към Путин: Крият от вас реалната ситуация, има страх в народа 15| 4837 | Руският модел и блогър Виктория Боня към Путин: Крият от вас реалната ситуация, има страх в народа
Руснаците взривиха с ракети стената на язовир „Печенежская“ 5| 4724 | Руснаците взривиха с ракети стената на язовир „Печенежская“
BBC: Европа превъзхожда САЩ и Китай в технология, която може да промени всичко 9| 4655 | BBC: Европа превъзхожда САЩ и Китай в технология, която може да промени всичко
„Мислех, че е лекар“: Тръмп обясни защо е публикувал снимка на себе си като Исус 14| 4363 | „Мислех, че е лекар“: Тръмп обясни защо е публикувал снимка на себе си като Исус
Експерт прогнозира срутването на саркофага над реактор 4 на Чернобилската AEЦ 1| 4325 | Експерт прогнозира срутването на саркофага над реактор 4 на Чернобилската AEЦ
35 милиарда евро срещу 27 условия: Брюксел изправя Петер Мадяр пред тежък избор 14| 4277 | 35 милиарда евро срещу 27 условия: Брюксел изправя Петер Мадяр пред тежък избор
Шведският главнокомандващ: Русия може да завземе остров в Балтийско море всеки момент 7| 3716 | Шведският главнокомандващ: Русия може да завземе остров в Балтийско море всеки момент
