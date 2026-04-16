Трагедия в Оряхово: Баща откри 11-годишния си син обесен на дърво

11-годишно момче беше намерено мъртво в двора на семейната си къща в Оряхово. Първоначалните данни на полицията сочат, че става въпрос за трагичен инцидент. Тялото на детето е открито от неговия баща.
 

Около 20:00 часа снощи той се е натъкнал на сина си и незабавно е подал сигнал в местното районно управление.

 

На мястото на инцидента веднага са изпратени дежурни екипи на полицията и медици.

 

При извършения първоначален оглед от криминалистите не са констатирани следи от насилие.

 

Тялото на момчето е транспортирано в болнично заведение, където ще бъде извършена аутопсия.

 

Органите на реда работят по изясняване на обстоятелствата и причините, довели до фаталния край. По случая е образувано досъдебно производство.

