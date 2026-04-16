Четвъртък, 16 Април 2026, 19:27
НОВИНИ

„ТЕЦ Бобов дол“ публикува позиция за акцията на полицията в дружеството

Източник: БГНЕС Редактор: Ивайло Александров
„Във връзка с проведената акция на органите на МВР в ТЕЦ „Бобов дол“, ръководството на дружеството намира за необходимо да изясни своята позиция, за да защити името на предприятието и достойнството на стотиците работещи в него“, четем в съобщението.
 

„Фактът, че към съобщението е споменат 48-годишен мъж с 22-годишна придружителка, с намерена в автомобил сума около 5000 евро, но нямащи нищо общо с централата, обект на друга проверка е достатъчно красноречив за „основателността“ и подвеждащата информация в следствие на проведената акция.

 

Ръководството на дружеството оказа пълно съдействие на проверяващите органи. При претърсванията на територията на предприятието не са иззети никакви вещи или документи, които да сочат към незаконна дейност. В опит да оправдаят масираното си присъствие, органите на реда иззеха стандартна счетоводна документация, която е публично достъпна и проверявана многократно от десетки регулаторни органи. Представянето на рутинни финансови документи като „следи от изборни престъпления“ е не само некомпетентно, но и граничи с абсурда.

 

Припомняме, че „ТЕЦ Бобов дол“ АД е най-голямото индустриално предприятие на Област Кюстендил. Благодарение на огромните данъчни и осигурителни вноски, които централата внася в бюджета, функционират почти всички местни институции – включително и структурите на МВР. Недопустимо е държавни органи, издържани от труда на нашите работници, да уронват престижа на работодателя им чрез демонстративни акции с нулев краен резултат.

 

Категорично се противопоставяме на опитите името на ТЕЦ „Бобов дол“ да бъде замесвано в „отчитане на активност“ по време на избори. Когато институциите преувеличават резултатите от своята работа за сметка на бизнеса, това не е правосъдие, а разпространение на подвеждаща информация.

 

„ТЕЦ Бобов дол“ АД ще продължи да работи за енергийната сигурност на страната и няма да позволи да бъде превръщан в инструмент за предизборна пропаганда", пишат от дружеството.

