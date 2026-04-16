При извършваните проверки в кабинет в административната сграда в каса са открити и иззети пет цилиндрични опаковки взривно вещество по 200 грама. Допълни Табачка. Тя поясни, че действията на полицията са вследствие на получен сигнал за приготвени списъци и големи суми пари с цел склоняване на избиратели да гласуват в полза на определена политическа партия.

Служители на Районно управление - Кюстендил са предприели специализирани действия за проверка на информация, че 48-годишен кюстендилец се подготвя да склони избиратели да упражнят правото си на глас в полза на определена политическа сила в предстоящите избори, разполагайки с голяма сума пари и списъци с имена и ЕГН-та. При проверката от автомобила му са иззети откритите 5450 евро, тетрадка и тефтер с изписани имена и парични суми. 48-годишният мъж и 22-годишната му спътничка са задържани с полицейска заповед.