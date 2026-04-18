Реклама / Ads
Събота, 18 Април 2026, 13:21
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
4| 655 | НОВИНИ

Преди предсрочния вот: 100% от машините за гласуване са проверени

Министерството на електронното управление за първи път постигна пълна верификация на машините за гласуване у нас и в чужбина. На предходните избори през октомври 2024 г. са били потвърдени едва 30% от всички машини. От ведомството посочват, че това е станало възможно с помощта на 100 държавни служители, съдействали на Централната избирателна комисия и екипа на Сиела Норма. Всички машини вече са изпратени към съответните дестинации в страната. Още: ЦИК показа стъпка по стъпка как се гласува с машина.
 

Броени часове преди предсрочните парламентарни избори на 19 април, От Централната избирателна комисия (ЦИК) показаха пред БНТ как протича гласуването с машина и какво трябва да знаят избирателите, ако са решили да гласуват чрез машина.

 

Шефката на ЦИК обясни, че избирателят поставя с този чип нагоре, в слота в долната част на машината, картата, с леко щракване, за да може да се зареди електронната бюлетина. След като избирателят е решил за кого ще гласува, в случай аз ще отбележа "не подкрепям никого", за да не се разбира, че се прави агитация, с бутон преглед избирателят може да прегледа своя избор. Ако е сигурен, че това е окончателният му вот, с бутон "преглед" преглежда още веднъж и с бутон "гласуване" - гласува, поясни Нейкова.

 

Отпечатва се електронната бюлетина, изчаква се звуковия сигнал, за да сме сигурни, че бюлетината ще се отпечата напълно. Избирателят преглежда своя вот, сгъва бюлетината с текста навътре, взима картата от машината, връща я на секционната избирателна комисия, подава на СИК сгънатата бюлетина за поставяне на един печат, пуска машинната бюлетина в избирателната кутия за бюлетини от машинно гласуване. След това се подписва в избирателния списък, взема личните си документи и напуска изборното помещение.

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 