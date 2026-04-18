Това е важно и за нас, българите. Вече сме член на ЕС, на НАТО, на Шенген – Европа и светът са отворени пред нас. Изстрадахме този път, не сме подредили държавата си, както ни се иска, но сме изминали важен път. Можем да направим още крачки и те зависят единствено от нас. Имаме много можещи и кадърни хора, но имаме и такива, които пречат. Дали е нормално? Може би, но е неприятно.

Както Първата световна война, така и Втората световна война се случват до голяма степен заради френско-германските конфликти. Създаването на стабилна Европа след победата над хитлеризма през май 1945 г. е нужно помирение между Франция и Германия.

Една от основните пречки пред това е въпросът за производството на въглища и стомана. Въглищата и стоманата са двата най-жизнено важни материала за развитите нации, гръбнакът на успешната икономика. Въглищата са основният енергиен източник в Европа. Стоманата е основен материал за промишлеността и за производството й се изискват големи количества въглища. И двата материала са в основата на създаването на оръжия.

Най-голямата концентрация на въглищни мини и производство на стомана е открита в две области в Западна Германия: долината Рур и Саарланд. Съюзниците отделят Саарланд от Западна Германия и го превръщат в полуавтономен регион. В долината Рур съюзниците поставят ограничения върху производството, собствеността и продажбата на въглища и стомана в опит да ограничат германския икономически растеж. Производството на въглища и стомана в долината Рур също е било ограничено като гаранция за съседите на Германия, Франция, Люксембург, Белгия и Холандия, че тези решаващи ресурси няма да бъдат използвани за възраждане на армията на Германия.

И така: Европейската общност за въглища и стомана (EОВС) е създадена в началото на 50-те години на миналия век като значително усилие за насърчаване на икономическото сътрудничество между западноевропейските държави след Втората световна война. Създадена е на фона на опустошената европейска икономика, с цел да предотврати възраждането на национализма, който довежда до предишни конфликти.

Основатели са Белгия, Франция, Германия, Италия, Люксембург и Холандия. Инициативата произхожда от плана „Шуман“, предложен от френския външен министър Роберт Шуман, който призовал за създаването на международна организация, която да наблюдава тези критични индустрии, като гарантира, че те се използват за мирни цели.

Договорът за основополагане на ЕОВС е подписан на 18 април 1951 г. и влиза в сила на 25 юли 1952 г., като се създава административна структура, която включва Върховен орган за управление на операциите, Министерски съвет за надзор и Общо събрание за представителство. Това е върхов момент за европейската интеграция.

ЕОВС е основополагащият предшественик на Европейския съюз. Значението за Европа е огромно. Предотвратяват се рисковете от война и се гарантира мир. Чрез обединение на идеи и тяхното реализиране с общи усилия.

ЕОВС помага за стабилизирането и възстановяването на европейската икономика след Втората световна война. Насърчава модернизацията на производството, което води до заетост и подобрява жизнения стандарт на обединените народи.

В същото време ЕОВС е прекрасен модел за целия свят, като модел за регионална интеграция. ЕОВС е уникален, успешен модел за възможността различни икономики да работят заедно. Развиват се също дипломатическите, културните и спортните отношения.

Общността дава сигурност и по време на Студената война. ЕОВС е стабилизираща сила в Западна Европа, подкрепяйки американските усилия за регионално възстановяване и сигурност пред заплахите от Съветския съюз.

Така се ражда изразът: Конкуренцията гарантира качество, а пазарът – възможности за изява на всеки и всички.

През 1957 г. с Римския договор се създава Европейската икономическа общност (ЕИО) и се поставя началото на нова епоха на все по-тясно сътрудничество в Европа. През този период обаче започва и Студената война, която разделя континента за повече от 40 години.

На 25 март 1957 г. е подписан Римския договор. Той създава Европейската икономическа общност (ЕИО) и Европейската общност за атомна енергия (Евратом). Тези структури започват да функционират на 1 януари 1958 г.

На 19 март 1958 г. се създава Европейския парламент. Първото заседание на Европейската парламентарна асамблея, предшестваща днешния Европейски парламент, се провежда в Страсбург, Франция, а Робер Шуман е избран за председател. Тази асамблея заменя Общата асамблея на Европейската общност за въглища и стомана и променя името си на Европейски парламент на 30 март 1962 г.

България е член на Европейския съюз, част е от общност на 28 държави. Това е сбъдната мечта на най-светлите и смели умове на българската нация.

Забележително е, когато хората преодоляват вражди, когато държавите се обединяват за общи хуманни цели в името на мира и просперитета. Тези примери са изключително важни днес, когато Русия води кървава война срещу независима Украйна. Когато с трепет следим събитията в Иран и Близкия Изток. Когато в България хората са разделени между сантименти към Москва и желание за европейско развитие и висок стандарт на живот. Имаме добрия пример от това, което са сторили европейци в трудни и размирни години, които трябва да осмислим. Ума още уроци, които да научим.

