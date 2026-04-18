Събота, 18 Април 2026, 13:20
Дрогиран шофьор на автобус потроши 5 коли в Хасково

65-годишен шофьор на градски автобус в Хасково, който е дал положителна проба за наркотици, предизвика тежка катастрофа тази сутрин. Въпреки сериозните материални щети на паркирани превозни средства, няма човешки жертви.
 

Инцидентът е станал около 06:30 часа Автобусът, който е обслужвал градската линия номер 3, е излязъл от контрол и е блъснал последователно пет паркирани автомобила на улица "Панорама".


На мястото на произшествието веднага са пристигнали екипи на полицията. Извършеният полеви тест на 65-годишния мъж зад волана е отчел наличие на наркотични вещества. Предстои шофьорът да даде кръвна проба за прецизен лабораторен анализ, който да установи точния вид на забранените субстанции.


Въпреки сериозните материални щети по смачканите превозни средства, произшествието се е разминало без пострадали пешеходци или пътници. Районът на инцидента беше временно отцепен от органите на реда за извършване на оглед и документиране на щетите.

Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
