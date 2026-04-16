Реклама / Ads
Четвъртък, 16 Април 2026, 19:26
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
4| 3005 | НОВИНИ

Кремъл с огромни загуби: Русия надплатил 130 милиарда долара заради санкциите

Кремъл с огромни загуби: Русия надплатил 130 милиарда долара заради санкциите
Редактор: Красен Бучков
Русия е похарчила допълнителни 130 милиарда долара за стоки, заобикаляйки западните санкции след нахлуването в Украйна. Според латвийски анализатори, Русия е надплащала средно 32,5 милиарда долара годишно за западен внос от 2022 до 2025 г.
 

Отбелязва се, че тези разходи се отнасят само за стоки, които Русия е успяла да придобие чрез алтернативни канали, и не включват случаи, в които не е могла да бъде намерена замяна.

 

Международните санкции, наложени след нахлуването в Украйна, също доведоха до загуба на стотици милиарди долари поради загубата на експортни пазари и замразяването на активи от западните банки.


Същевременно според анализатори, руските държавни агенции в страната прогнозират по-нататъшно влошаване на икономическата ситуация, въпреки публичните изявления на властите, че „икономиката успешно се адаптира към въздействието на западните санкции“.

 

По-конкретно, една вътрешна прогноза предвижда допълнителни загуби във външната търговия от 136 милиарда долара до 2030 г., дължащи се единствено на западните санкции. Друга прогноза показва, че дългосрочният спад в търговията с Европа ще представлява приблизително 70 милиарда долара от тези загуби.

 

Рисковете за енергийния сектор се оценяват отделно. Ако санкциите бъдат затегнати, загубите на Русия биха могли да достигнат 216,5 милиарда долара през следващите пет години. Нефтената и газовата промишленост обикновено представлява приблизително 15-20% от БВП на Русия и почти една трета от федералните приходи.

Освен това, Русия се сблъска с 40% спад в износа на желязна руда през 2021-2025 г., докато износът на дървесина и целулоза е спаднал с около 50%.

 

„Отмяната на санкциите значително ще увеличи заплахата, която Русия представлява не само за Украйна и Европа, но и в световен мащаб“, пишат анализаторите, отбелязвайки, че това ще даде пълна свобода на Кремъл да помага на Иран, Северна Корея, Венецуела и Куба.

 

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 