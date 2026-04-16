Четвъртък, 16 Април 2026, 10:10
Над 1/4 от иранците са готови за доброволна военна служба

Източник: БГНЕС
Над 26 милиона души в Иран са се записали доброволно за военна служба, въпреки действащото примирие в конфликта със Съединените щати и Израел, съобщава ДПА, позовавайки се на иранската държавна телевизия ИРИБ. Кампанията, в рамките на която е отчетена тази масова мобилизация, носи името „Пожертвай живота си“. По данни на медията в страната с население около 90 милиона души записването обхваща широк кръг граждани. Доброволците се включват както в редовните въоръжени сили, така и в структурите на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция.
 

Освен това се съобщава, че се подготвят и мерки за защита на потенциално уязвими обекти, включително чрез формиране на граждански „живи вериги“ около стратегически цели.

 

Сред записалите се са не само обикновени граждани, но и висши представители на държавата – включително президентът Масуд Пезешкиан, членове на правителството, ръководни фигури в парламента, както и известни личности от спорта и културата. Това включва и председателя на парламента Мохамад Бакер Калибаф.

 

Според наблюдатели подобна масова регистрация има двойно значение – от една страна е демонстрация на вътрешно единство и мобилизационна готовност, а от друга е сигнал към външните фактори, че страната остава подготвена за ескалация, въпреки временното примирие. В същото време ситуацията в региона остава напрегната, а дипломатическите усилия продължават без гаранция за стабилност.

 

Паралелно с това Белият дом отхвърли информации, че се обсъжда удължаване на двуседмичното примирие с Иран. В региона продължават и дипломатически контакти, включително посещение на началника на пакистанската армия Асим Мунир в Техеран с цел опит за сближаване на позициите между Вашингтон и Техеран по ядрената програма.

 

Въпреки текущото примирие, напрежението между Иран, САЩ и Израел остава високо, а перспективата за трайно уреждане на конфликта все още е несигурна.

