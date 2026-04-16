Лавров обяви, че Москва уважава позицията на сръбския президент Александър Вучич, който в разговори с президента Владимир Путин многократно е подчертавал, че вижда европейската перспектива през икономическите интереси и инфраструктурата, но не за сметка на отношенията с Русия.

Лавров разкритикува подхода на Брюксел към Белград, като заяви, че продължаването на преговорите за присъединяване на Сърбия е обусловено от две ключови искания: признаване на независимостта на Косово, което той оцени като доказателство за „антисръбската същност“ на позицията на ЕС и пълно спазване на санкциите, наложени на Русия от Европейския съюз.

Според него подобен натиск противоречи на волята на сръбския народ, който по думите му таи силни исторически симпатии към Русия и Китай. Той обаче каза, че Москва ще уважи избора на гражданите на Сърбия и изрази мнение, че Вучич като „опитен политик“, разбира и усеща добре настроението на своя народ.