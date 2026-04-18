Реклама / Ads
Събота, 18 Април 2026, 13:21
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
0| 740 | НОВИНИ

Не са подходящи условията за туризъм в планините, сняг до колене

Не са подходящи условията за туризъм в планините, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК). Времето е облачно и мъгливо, температурите са положителни. Няма видимост във високите части. Духа слаб до умерен вятър.
 

От ПСС предупредиха, че туристите може да затънат в снега.

 

Ски съоръженията вече не работят, напомниха от спасителната служба.


Над планините облачността ще е значителна, купесто-дъждовна и на много места ще има интензивни валежи и гръмотевици, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). По-значителни ще са явленията в масивите в Югозападна България. Над около 1800 метра валежите ще са от сняг. Ще духа умерен до силен вятър от север-североизток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 2°.

 

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
НАЙ-ЧЕТЕНИ
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 