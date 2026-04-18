Ще ядем евтини череши тази година

Ще ядем евтини череши тази година
Тази година се очертава силен сезон за българските череши, особено в Кюстендилско – регион, известен като „овощната градина на България“. За разлика от миналата година, когато пролетните студове унищожиха голяма част от реколтата, климатичните условия засега са благоприятни и производителите се готвят за успешна кампания.
 

Овощните градини в района вече са в цъфтеж, а гледката е впечатляваща. В същото време учените и фермерите търсят устойчиви решения срещу климатичните промени, които през последните години създават сериозни трудности.

 

В Института по земеделие в Кюстендил от години работят по създаването на нови сортове череши и други плодове, които да издържат на резки температурни колебания. Процесът е дълъг – създаването на нов сорт може да отнеме над 20 години. В момента селектирани сортове се тестват в 11 различни региона на страната, за да се проследи тяхното поведение при различни климатични условия.

 

Според специалистите целта е да се установи кои сортове са най-устойчиви и подходящи за отглеждане в условията на променящ се климат. На този етап резултатите са обнадеждаващи, като всички нови хибриди се представят добре.

 

Сред перспективните сортове е черешата „Стефания“, която се развива по-късно и по този начин има по-голям шанс да избегне щети от късни пролетни мразове. При температури около минус 2–3 градуса именно такива сортове могат да оцелеят, докато други, които вече са в пълен цъфтеж, биха пострадали сериозно.

 

Благоприятните условия през зимата и пролетта тази година създават предпоставки не само за добра, но и за много богата и по-евтина реколта. След слабата миналата година, при някои сортове е възможно дори свръхпроизводство, тъй като дърветата са заложили повече плодни пъпки.

 

Експертите съветват производителите да обърнат специално внимание на агротехниката – подхранване и защита от болести и вредители, за да се възползват максимално от потенциала на сезона.

