Ще ядем евтини череши тази година

Овощните градини в района вече са в цъфтеж, а гледката е впечатляваща. В същото време учените и фермерите търсят устойчиви решения срещу климатичните промени, които през последните години създават сериозни трудности.

В Института по земеделие в Кюстендил от години работят по създаването на нови сортове череши и други плодове, които да издържат на резки температурни колебания. Процесът е дълъг – създаването на нов сорт може да отнеме над 20 години. В момента селектирани сортове се тестват в 11 различни региона на страната, за да се проследи тяхното поведение при различни климатични условия.

Според специалистите целта е да се установи кои сортове са най-устойчиви и подходящи за отглеждане в условията на променящ се климат. На този етап резултатите са обнадеждаващи, като всички нови хибриди се представят добре.

Сред перспективните сортове е черешата „Стефания“, която се развива по-късно и по този начин има по-голям шанс да избегне щети от късни пролетни мразове. При температури около минус 2–3 градуса именно такива сортове могат да оцелеят, докато други, които вече са в пълен цъфтеж, биха пострадали сериозно.

Благоприятните условия през зимата и пролетта тази година създават предпоставки не само за добра, но и за много богата и по-евтина реколта. След слабата миналата година, при някои сортове е възможно дори свръхпроизводство, тъй като дърветата са заложили повече плодни пъпки.

Експертите съветват производителите да обърнат специално внимание на агротехниката – подхранване и защита от болести и вредители, за да се възползват максимално от потенциала на сезона.